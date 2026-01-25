Salud

Supervisión sanitaria en el Hospital de Lomas de Tafí

La institución se destaca por la atención de patologías de la piel con lesiones complejas y por un laboratorio con equipamiento automatizado para resultados oportunos.

Sol Alvarez Natale

25 de enero de 2026,

El hospital mostró capacidad operativa en laboratorio, guardia e internación.

El Hospital de Lomas de Tafí recibió una visita institucional del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, quien recorrió el efector junto a la directora doctor Lía González, médicos y personal de guardia.

El objetivo fue relevar el funcionamiento de los servicios, escuchar a los equipos y observar de primera mano la dinámica de atención cotidiana.

Durante la visita, el ministro pasó por el laboratorio de análisis clínicos, que opera con equipamiento automatizado de última generación y permite agilizar resultados tanto para pacientes de guardia como para personas internadas.

También recorrió la guardia médica y los sectores de internación, donde se evaluaron condiciones de atención, organización y confort de las instalaciones.

El efector se consolida como centro de referencia para patologías de la piel con lesiones complejas, con asistencia a pacientes de distintos puntos de la provincia, lo que refuerza su papel dentro de la red pública.

Al cierre de la actividad, Medina Ruiz señaló: “La excelencia en la atención que observamos en este hospital es reflejo de una política sanitaria que prioriza a los pacientes en cada efector de la provincia”, y expresó un reconocimiento a la dirección y al personal por su trabajo diario.

