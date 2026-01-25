Supervisión sanitaria en el Hospital de Lomas de Tafí

El Hospital de Lomas de Tafí recibió una visita institucional del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, quien recorrió el efector junto a la directora doctor Lía González, médicos y personal de guardia.

El objetivo fue relevar el funcionamiento de los servicios, escuchar a los equipos y observar de primera mano la dinámica de atención cotidiana.

Durante la visita, el ministro pasó por el laboratorio de análisis clínicos, que opera con equipamiento automatizado de última generación y permite agilizar resultados tanto para pacientes de guardia como para personas internadas.

También recorrió la guardia médica y los sectores de internación, donde se evaluaron condiciones de atención, organización y confort de las instalaciones.

El efector se consolida como centro de referencia para patologías de la piel con lesiones complejas, con asistencia a pacientes de distintos puntos de la provincia, lo que refuerza su papel dentro de la red pública.

Al cierre de la actividad, Medina Ruiz señaló: “La excelencia en la atención que observamos en este hospital es reflejo de una política sanitaria que prioriza a los pacientes en cada efector de la provincia”, y expresó un reconocimiento a la dirección y al personal por su trabajo diario.