Solidaridad que salva vidas: nueva colecta de sangre en el Hospital del Niño Jesús

Se concretó una nueva jornada de donación en el Servicio de Hemoterapia del Hospital del Niño Jesús, que contó con gran concurrencia. Estas acciones se enmarcan dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud Pública a cargo del doctor Luis Medina Ruiz.

En la oportunidad, el jefe Hemoterapia del efector, doctor Daniel Solórzano comentó: “Es una campaña de colecta de sangre que hacemos abiertos en la comunidad, que es la primera de varias que esperamos hacer durante todo este año. Hay donantes que por ahí devuelven sangre y hay otros que son voluntarios, que son los que queremos que se multipliquen, que sea un llamador para que más gente pueda donar”.

“Siempre digo que la donación es un acto de solidaridad, de amor, en el cual nadie está exento de que el día de mañana pueda llegar a necesitarla. Es muy importante para toda la gente y, sobre todo, para la comunidad hospitalaria, para nuestros chicos del Hospital. De la donación que hace un paciente, que es casi medio litro de sangre que se extrae, se analiza y sirve para mucha gente. Algunos pacientes necesitan sangre entera, otros glóbulos rojos, plasma o plaquetas“.

”Es decir, que cada donación se multiplica por diez”.

Mientras tanto, el profesional destacó: “El equipo de Hemoterapia del Hospital de Niños que está a mi cargo, cuenta con 14 técnicos de hemoterapia que están altamente capacitados en la atención de pacientes pediátricos, con grandes posibilidades de seguir avanzando y mejorando día a día. La idea es repetir esta campaña, siempre coordinado por el Banco de Sangre de la Provincia para tratar de recolectar para todos los pacientes de la comunidad tucumana”.

Por su parte, Alejandra Cornejo, técnica de hemoterapia del Hospital de Niños indicó: “Los donantes tienen que venir desayunados livianos, pueden comer huevos, revueltos, tostadas. Lo que no deben consumir es grasas, leche o facturas. Llegan, se les toman los parámetros y se les hace una entrevista breve. El procedimiento dura 15 minutos y la extracción 10 a 12 minutos cuando mucho. En media hora están desocupados y recuperados. Solo deben evitar hacer ejercicio, esperar un ratito para manejar, tomar mucho líquido y algo de reposo evitando salir al calor, durante el día de la donación".

“Si no pueden pasar por el Hospital, los esperamos en Mitre 236, en el Banco de Sangre o pueden consultar en el sitio web del Ministerio porque tenemos colectas rotativas en distintos lugares de la provincia”.