Sarampión: ajustan la triple viral y llaman a completar esquemas

Ante el repunte global de sarampión y a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el Consejo Federal de Salud (Cofesa) resolvió modificar el calendario de aplicación de la vacuna triple viral en todo el país.

Tucumán acompañará esa decisión e iniciará la adecuación de su esquema de vacunación infantil.

El ministro de Salud Pública provincial, doctor Luis Medina Ruiz, explicó que se busca fortalecer la protección temprana de niñas y niños: “Se trata de una decisión acertada. A partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplicará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años y la primera dosis continuará administrándose a los 12 meses, conforme al calendario vigente”.

Cambios en el calendario y contexto regional

La modificación se inscribe en un escenario regional de mayor circulación del sarampión. En Bolivia se reportaron más de 270 casos, principalmente en las regiones de Beni y Santa Cruz de la Sierra. En Argentina, hasta la semana epidemiológica 26 se notificaron 35 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las acciones de bloqueo permitieron contener los brotes: tras el caso detectado en Entre Ríos no se registraron nuevas notificaciones, aunque se mantuvo la vigilancia.

También se informó sobre una familia infectada en Bolivia que transitó por Argentina, lo que generó más de 98 contactos estrechos y 8 contactos localizados en Jujuy, actualmente bajo seguimiento epidemiológico.

Al referirse a la situación provincial, el ministro destacó el impacto del programa La Salud va a la Escuela, que se implementa al inicio de cada ciclo lectivo.

“Tucumán es una provincia diferente con respecto al resto. Cuando comienza el año, en el marco del Programa La Salud va a la Escuela, que surge de un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, concurrimos a las escuelas para realizar la ficha escolar. En este contexto, examinamos a los niños para detectar problemas auditivos, visuales o cardíacos y colocamos las vacunas de calendario“.

”Eso generó que tengamos una cobertura de vacunación superior al promedio de Argentina”.

El esquema permite detectar problemas de salud en edad escolar y, al mismo tiempo, actualizar carnets de vacunación sin depender exclusivamente de la demanda espontánea en los centros de salud.

Medina Ruiz también hizo referencia a la situación en el hemisferio norte, donde se observan brotes importantes de gripe.

“Estamos viendo lo que está pasando en Europa, España, Inglaterra, con saturación de servicios, mucha gente enferma con gripe, que puede morir. En Tucumán tenemos la vacuna antigripal disponible, toda aquella persona que no se vacunó este año puede hacerlo".

“Hay que recordar, que la misma tiene un componente que protege del virus H3N2, que es el que está provocando epidemias en el hemisferio norte. Es muy importante la colocación de la vacuna teniendo en cuenta que hay mucha gente que está viajando hacia Europa o Estados Unidos, o gente que viene de visita y puede traer el virus”, relató.

En esa línea, el funcionario llamó a aprovechar las semanas previas al cierre del año para completar la inmunización en los grupos de mayor riesgo: “Si tiene una enfermedad crónica, una respiratoria de base o más de 60 años, es trascendental vacunarse y protegerse”.

El ministro también brindó un panorama sobre la situación del dengue en la provincia, donde se lleva un registro de más de 24 semanas sin casos y un fuerte avance de la vacunación.

“En cuanto a Dengue, estamos con poco más de 24 semanas sin casos, con cerca de 190.000 dosis colocadas, vamos muy bien con mucho trabajo preventivo. La vacuna evita primero una enfermedad grave. Si una persona se enferma, logra que sea mucho más leve y acorta el tiempo de posibilidad de contagio”.