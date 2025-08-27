Salud y prevención en la Feria de Educación 2025

El Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, participó de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025 en la Plaza General Belgrano de Banda del Río Salí, donde el equipo de vacunación del Área Operativa local realizó un operativo sanitario con gran convocatoria.

Vacunación contra el dengue y prevención

La directora del área operativa, Mariela Beatriz Acuña, explicó: “Por pedido del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, se instaló un stand y estamos compartiendo este espacio en la Plaza Belgrano de la Banda realizando un operativo de prevención y vacunación contra el dengue, en este momento, para personas de 10 a 55 años con primera o segunda dosis, según corresponda".

“Además, estamos complementando esquemas de vacunación, especialmente a los niños de 5 y 11 años”.

La funcionaria detalló que el operativo incluyó tres enfermeros y diez agentes sociosanitarios: “Estamos llegando también al barrio San Ramón con folletería para dar consejería sobre la enfermedad y brindar información sobre la vacuna de dengue. La convocatoria fue muy buena, vino todo el sector de salud, los municipios, los vigías de la Banda del Río Salí y los vecinos de la zona”.

Respuesta de la comunidad

Por su parte, la enfermera de la Policlínica de Banda del Río Salí, Ramona Ferreira, remarcó: “Hemos tenido muy buena respuesta de la gente, se hizo mucha difusión. Han venido a colocarse las vacunas, a completar esquemas de 5 a 11 años, de hepatitis B, doble bacteriana, se aplicó la vacuna antigripal y la primera y segunda dosis de dengue”.

Participación de autoridades

Acompañaron al gobernador Jaldo los diputados nacionales Gladys Medina y Agustín Fernández; los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior) y Susana Montaldo (Educación); el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; y el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

La presencia del equipo sanitario en la feria reflejó el compromiso del Gobierno provincial de acercar la salud a la comunidad, reforzando la prevención y vacunación como ejes centrales de la política sanitaria.