Salud y Paclín coordinan la atención sanitaria durante los festivales

El Ministerio de Salud de Catamarca y el Municipio de Paclín definieron un esquema de trabajo conjunto para sostener la cobertura sanitaria durante el desarrollo de festivales y actividades masivas en el departamento.

La articulación apunta a reforzar los dispositivos de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias, con el objetivo de cuidar tanto a la comunidad local como a quienes llegan por los eventos.

La premisa es simple: que la celebración tenga un respaldo operativo que permita actuar rápido si surge una urgencia y, al mismo tiempo, reducir riesgos antes de que ocurran.