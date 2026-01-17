Salud

Salud y Paclín coordinan la atención sanitaria durante los festivales

Se fortalecerán acciones de prevención y asistencia para reducir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier urgencia.

Sol Alvarez Natale

17 de enero de 2026,

La coordinación entre Salud y el Municipio busca asegurar atención, prevención y capacidad de respuesta ante emergencias durante los festivales.

El Ministerio de Salud de Catamarca y el Municipio de Paclín definieron un esquema de trabajo conjunto para sostener la cobertura sanitaria durante el desarrollo de festivales y actividades masivas en el departamento.

La articulación apunta a reforzar los dispositivos de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias, con el objetivo de cuidar tanto a la comunidad local como a quienes llegan por los eventos.

La premisa es simple: que la celebración tenga un respaldo operativo que permita actuar rápido si surge una urgencia y, al mismo tiempo, reducir riesgos antes de que ocurran.

