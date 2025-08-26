Salud y la FET lanzan en Tucumán una investigación pionera contra el pie diabético

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recibió en Casa de Gobierno a autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET), encabezadas por su secretario general, Gregorio Werchow, junto al equipo técnico de la institución. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en un proyecto de investigación para el tratamiento del pie diabético, una de las complicaciones más graves de la diabetes.

Proyecto innovador con células madre

Durante la reunión se analizaron los avances del convenio firmado entre el Ministerio y la FET, que prevé la aplicación de un producto medicinal derivado de células madre, con capacidad de estimular la regeneración de tejidos dañados.

El protocolo de investigación ya cuenta con la aprobación del Comité de Bioética y se encuentra en condiciones de ser implementado en la provincia.

El doctor Luis Larcher, referente del Programa Provincial de Alzheimer y asesor en investigación, explicó: “Este producto no es una célula madre propiamente dicha, sino un derivado medicinal con potencial de regenerar tejidos. En Tucumán se aplicará en pacientes con pie diabético, con el objetivo de evitar amputaciones y complicaciones graves”.

Compromiso institucional

Por su parte, Gregorio Werchow valoró la articulación público-privada: “Quiero resaltar la actitud del Ministerio de Salud, en la figura del ministro Medina Ruiz, que abrió las puertas para este convenio y nos acompaña en cada etapa. Este proyecto parecía una utopía y hoy ya está en condiciones de concretarse”.

El dirigente informó además que la Federación consiguió los fondos para la adquisición de las muestras en España, lo que permitirá iniciar la fase práctica de la investigación.

En su primera etapa, el protocolo contempla la inclusión de unos 80 pacientes, que recibirán el tratamiento bajo control y supervisión de equipos multidisciplinarios.

Con esta iniciativa, Tucumán se posiciona a la vanguardia en investigación clínica aplicada a la diabetes, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial de impulsar políticas sanitarias innovadoras.

El gobernador Osvaldo Jaldo acompaña y respalda el proyecto, destacando el rol de la ciencia y la articulación entre el sector público y privado para mejorar la calidad de vida de los pacientes.