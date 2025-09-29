Salud Pública impulsa capacitaciones continuas para su personal

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, concretó una nueva jornada de capacitación destinada a los Equipos Territoriales Comunitarios (ETC) de las cuatro Áreas Programáticas del Sistema Provincial de Salud.

La propuesta tuvo como eje la formación en Salud Digital, con especial énfasis en el funcionamiento del Hospital Virtual Público, el Programa de Telepsicología, la Red Sanitaria y la normativa vigente en relación con la Ley de Carrera Sanitaria.

La capacitación estuvo coordinada por la doctora Cristina Majul y contó con la participación de profesionales especializados como la licenciada Carla Casado, los doctores Alberto Mosqueira y Sebastián Vega, además del licenciado Nicolás Gómez. Cada uno brindó marcos teóricos y prácticos para la implementación territorial de estas herramientas digitales.

La coordinadora de los equipos, Carla Casado, subrayó la importancia de estos espacios: “Estamos trabajando con estos programas como telepsicología, con el hospital virtual, para agilizar el trabajo”.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Provincial de Prevención Comunitaria “Nuevo Amanecer”, que busca garantizar innovación tecnológica, equidad en el acceso y modernización de la red sanitaria. De esta manera, el sistema público fortalece sus capacidades para ofrecer respuestas más rápidas y eficientes en el territorio.