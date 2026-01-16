Salud pública define prioridades para prevención y tratamiento de crónicas

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó una reunión de balance con el Departamento de Enfermedades Crónicas y No Transmisibles para revisar lo realizado durante 2025 y definir prioridades de trabajo para el año en curso. En el encuentro participaron la jefa del área, Cristina du Plessis, y el referente de Enfermedades Respiratorias Crónicas, Diego Abdala, con foco en prevención, diagnóstico oportuno y continuidad de tratamientos en el sistema público.

Tres ejes de trabajo

Según lo expuesto en la evaluación, el departamento articula programas vinculados a hipertensión, diabetes, epilepsia, enfermedades reumatológicas, autoinmunes, respiratorias crónicas y celiaquía, entre otras.

La estrategia se apoya en tres líneas: análisis epidemiológico permanente con padrones georreferenciados, supervisiones programadas en efectores para revisar circuitos de atención, disponibilidad de medicación y cumplimiento de pautas de control, y capacitación continua (presencial y virtual) destinada a equipos sanitarios de toda la provincia.

En el mismo marco, Abdala informó avances del programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas y del programa de Hipertensión Pulmonar. Se indicó que se administró una medicación de alto costo a una paciente de 44 años con hipertensión pulmonar primaria e insuficiencia cardíaca, mediante una terapia de alta tecnología que requiere bomba de infusión continua.

También se destacó el abordaje multidisciplinario necesario para el diagnóstico y el seguimiento de este tipo de patologías poco frecuentes.