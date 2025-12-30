Salud Pública cerró 2025 con 27 semanas sin dengue en Tucumán

La última sala de situación del año dejó un balance que el Ministerio de Salud Pública calificó como favorable en materia epidemiológica.

Con indicadores estables y un fuerte énfasis en la prevención, la cartera sanitaria sostuvo que Tucumán transita el cierre de 2025 con más de 27 semanas sin casos de dengue y con control sobre las principales enfermedades respiratorias de estación.

Dengue

En el repaso del escenario local, el responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruíz, afirmó que el año concluye con un panorama positivo en control epidemiológico y remarcó la necesidad de sostener el trabajo preventivo.

“Por otro lado, es un año donde hemos concluido que esta situación de control epidémico es gracias a mucho trabajo preventivo, que es el pedido expreso del gobernador de la provincia”.

“El control de los baldíos, nos pidió trabajar en prevención, trabajar en territorio, trabajar cerca de la comunidad y eso es lo que vinimos haciendo y hemos conseguido estos resultados”.

En el análisis regional y nacional, Romina Cuezzo sumó un dato que ayuda a leer el mapa completo: “Este año hubo una disminución de los casos de dengue en Brasil, Bolivia y Paraguay con respecto al año 2024. Es importante recordar que en Brasil circulan los cuatro serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4”.

Y precisó que, en Argentina, desde el inicio de la nueva temporada se notificaron 6.497 casos sospechosos, con 13 confirmados por laboratorio, mientras que en Tucumán no se registraron casos activos desde la semana 31 a la 52.

Influenza A(H3N2)

Dentro del panorama internacional, el Ministerio siguió de cerca la expansión de influenza A(H3N2), subclado K, y su comportamiento en distintos países.

Romina Cuezzo detalló: “En Argentina se han detectado 6 casos de influenza A(H3N2) (subclado K), dos de los cuales fueron detectados en Santa Cruz y Buenos Aires en las últimas semanas. No obstante, la circulación de virus respiratorios en el país se encuentra dentro de los niveles normales para la época”.

En la provincia, la evaluación oficial marcó estabilidad en bronquiolitis, COVID-19 y gripe, con una recomendación constante: reforzar vacunación estacional y sostener hábitos simples que cortan contagios (higiene de manos, ventilación y cuidados al toser o estornudar).

Sarampión

La sala de situación también puso el acento en un riesgo que reaparece en la región.

En ese aspecto, Medina Ruíz advirtió: “Hoy hay un problema a nivel mundial y sobre todo en América con respecto al sarampión, hay un gran riesgo de expansión epidémica del sarampión y hay que completar esquemas, sobre todo cuando se va a viajar”.

Y reforzó el mensaje preventivo: “si alguien tiene pensado hacer un viaje, sobre todo al exterior, sobre todo a Europa o Estados Unidos, tiene que vacunarse contra estas enfermedades, contra el dengue, contra la gripe, que son enfermedades que son fácilmente contagiosas y de pronto pueden volver al país o a la provincia con esta enfermedad y generar brotes epidémicos”.

En ese marco, la doctora Romina Cuezzo repasó que en Argentina se confirmaron 36 casos, con el último en la semana 48, y subrayó la necesidad de sostener una vigilancia sensible y esquemas completos para evitar rebrotes.

Otros indicadores bajo vigilancia: descenso de diarreas y suba de alacranismo

El cierre del informe también incluyó datos de eventos sanitarios frecuentes en el verano. Cuezzo concluyó: “Los casos de Enfermedad Tipo Influenza pasaron de 500 notificaciones a 344 en la semana 51, los de bronquiolitis a 75 casos. Las diarreas en menores de 5 años disminuyeron de 600 casos en la semana 48 a 400 en la semana 51, aunque se recuerda aumentar las medidas de higiene y conservación de los alimentos".

“De igual modo, los casos de alacranismo aumentaron de 100 a 130 en la última semana, por lo que se recomienda el cuidado personal, junto a la limpieza, sellado y desinfección del hogar para reducir el acceso de estos arácnidos”.

Con el inicio del verano y el movimiento por vacaciones, el Ministerio insistió en sostener el rumbo: prevención diaria, controles, vacunación y respuesta rápida ante síntomas, para que el 2026 arranque con el mismo objetivo que cerró el año: cuidar la salud cerca de la comunidad.