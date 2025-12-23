Salud Pública actualiza el mapa epidemiológico: influenza, rinovirus y dengue

El Ministerio de Salud Pública reforzó en los últimos días las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades transmisibles en Tucumán, con foco en la detección temprana y la respuesta sanitaria basada en evidencia. El esquema incluye seguimiento de virus respiratorios, revisión de alertas nacionales y el sostenimiento de estrategias de inmunización para grupos priorizados.

En ese marco, la cartera a cargo del doctor Luis Medina Ruiz realizó una instancia informativa de actualización, con participación del subsecretario Marcelo Montoya, donde se repasó la situación epidemiológica nacional y provincial y se precisaron datos recientes vinculados a influenza y dengue.

Influenza A (H3N2)

Durante el encuentro, la médica Silvana Miranda informó la confirmación en Argentina de un nuevo subclado del virus de influenza A (H3N2). Según lo detallado, se identificaron tres casos: dos adolescentes en Santa Cruz y un paciente pediátrico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los tres, la evolución fue sin complicaciones clínicas.

En base a la evidencia disponible y los estudios preliminares del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), se indicó que esta detección no muestra mayor severidad clínica en comparación con variantes previas. En ese escenario, se reafirmó la utilidad de las campañas de vacunación vigentes y se insistió con la inmunización, especialmente en grupos de riesgo.

Situación provincial

En el plano local, se informó que en Tucumán predomina actualmente la circulación de rinovirus. Además, la notificación de casos de enfermedades respiratorias se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año, lo que configura un escenario epidemiológico considerado controlado.

Dengue

Como dato destacado, se remarcó que la provincia acumula 26 semanas consecutivas sin registro de casos de dengue, en un contexto atribuido al trabajo sostenido de prevención, control vectorial y concientización comunitaria.