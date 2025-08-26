Salud intensifica las acciones de prevención en la Semana del Dengue

En vísperas del Día Internacional de Lucha contra el Dengue, que se conmemora este martes 26 de agosto, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, mantuvo una reunión de trabajo con el director de Salud Ambiental, ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, para coordinar una agenda de actividades de prevención y promoción en toda la provincia.

El gobernador Osvaldo Jaldo respalda estas acciones que buscan fortalecer las políticas sanitarias, controlando el mosquito Aedes Aegypti e involucrando a la comunidad en el descacharreo y la eliminación de criaderos.

Agenda de actividades

Martes 26 de agosto – Banda de Río Salí Encuentro en Plaza Belgrano con stands de concientización, a cargo de la Dirección de Epidemiología, el Laboratorio de Salud Pública, la Dirección de Gestión Sanitaria, el PRIS y el Programa de Control de Vectores.

Miércoles – Lules Stand en la plaza principal y operativo casa por casa en el barrio El Obrador.

Jueves – Charcas 21 Capacitación a comunas y municipios sobre control químico y fumigación.

Viernes – San José Operativo de prevención en la cancha del barrio Nicolás Avellaneda I.

Lunes 1 de septiembre – Los Sarmientos Cierre de la semana con acciones de concientización y vacunación contra el dengue en una localidad de alta incidencia.

Voces de los responsables

Al respecto, el ingeniero Barrionuevo subrayó: “Estos eventos masivos nos permiten transmitir un mensaje claro de prevención. La eliminación de criaderos en los domicilios y la consulta oportuna son fundamentales para cuidar la salud de la comunidad. Además, hoy contamos con la vacuna contra el dengue, una herramienta valiosa que complementa el trabajo que venimos realizando desde hace años”.

Por su parte, el ministro Medina Ruiz enfatizó en que “La lucha contra el dengue requiere del esfuerzo conjunto de todas las áreas del Estado, los municipios, las escuelas y, sobre todo, de la comunidad. Con prevención, vacunación y participación activa, podemos evitar brotes y salvar vidas”.