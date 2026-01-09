Salud incorpora un nuevo rol estratégico para fortalecer el sistema

En el marco de una agenda de fortalecimiento institucional en el sistema público, el ministro de Salud Pública de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, mantuvo una reunión con el doctor Sebastián Tapia, recientemente designado para asumir un nuevo rol estratégico dentro de la estructura sanitaria provincial. El encuentro sirvió para delinear objetivos de gestión y prioridades orientadas a optimizar el funcionamiento de los servicios.

La incorporación se apoya en una trayectoria vinculada al trabajo cotidiano dentro de la salud pública.

Actualmente, el profesional se desempeña como jefe de guardia de los días viernes en el Hospital Presidente Nicolás Avellaneda, un rol que lo ubica en el corazón operativo de la atención. La designación, según se indicó, reconoce años de compromiso, vocación de servicio y responsabilidad.

Agradecimiento y compromiso con la nueva etapa

Tras su nombramiento, Tapia expresó su agradecimiento al doctor Medina Ruiz y al equipo del Ministerio por la confianza depositada, y remarcó el orgullo que representa asumir esta nueva función.

En esa línea, manifestó su intención de desarrollar acciones que permitan potenciar capacidades ya instaladas y dar continuidad al trabajo previo, destacando especialmente la labor de la doctora Triviño.

Lineamientos de gestión

Durante la reunión, el ministro transmitió lineamientos de gestión y objetivos estratégicos para esta etapa: optimizar el trabajo del área, fortalecer el recurso humano y mejorar el funcionamiento integral de los servicios.

El enfoque apunta a consolidar procesos, sumar coordinación y elevar la eficiencia operativa en distintos puntos de la red sanitaria.

En otro tramo, Tapia subrayó su voluntad de mantenerse a disposición de colegas del sector público para acompañar, articular y responder a necesidades de los profesionales bioquímicos que se desempeñan en servicios del sistema provincial de salud, con una lógica de trabajo en red y apoyo a la tarea cotidiana.



