Salud garantizará atención integral a excombatientes de Malvinas

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recibió en la sede ministerial a un grupo de excombatientes de la Guerra de Malvinas, con el propósito de garantizarles atención médica integral a través de los distintos programas sanitarios que lleva adelante la provincia.

Salud y contención para los veteranos

Durante el encuentro, el ministro anunció que se pondrá en marcha un trabajo coordinado que incluirá chequeos médicos completos, incorporación a los programas de enfermedades crónicas no transmisibles y acceso gratuito a la medicación necesaria.

“Es un honor recibirlos y ofrecerles todo nuestro acompañamiento. Por decisión del gobernador, contador Osvaldo Jaldo, vamos a estar cerca de cada uno de ellos, garantizando salud, contención y respeto como merecen los héroes de nuestra patria”, expresó Medina Ruiz.

El reconocimiento de los excombatientes

Por su parte, Manuel Antonio Segovia, referente del Frente Único de Malvinas Continental en Tucumán, agradeció el compromiso de las autoridades: “Todos los excombatientes tenemos más de 60 años y estamos empezando a enfrentar enfermedades crónicas. Encontramos en el Ministerio de Salud una respuesta excelente, con profesionales comprometidos y un ministro que demuestra sensibilidad y predisposición. Nos sentimos escuchados y valorados”.

El Frente Único de Malvinas Continental reúne a ocho asociaciones con personería jurídica y trabaja en Tucumán desde hace un año, unificando las problemáticas de los veteranos que aún esperan reconocimiento legislativo.

Trabajo articulado con Desarrollo Social

La reunión fue calificada como altamente productiva, ya que no solo se abordó la incorporación de los excombatientes a los programas de salud, sino también la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Federico Masso, para fortalecer la calidad de vida de este grupo poblacional.