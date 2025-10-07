Salud fortalece la prevención de adicciones en Aguilares

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, puso en marcha una serie de actividades de prevención y concientización en torno a la Salud Mental y el consumo problemático. La primera jornada se realizó en la ciudad de Aguilares, con la participación de alumnos de cuarto año de colegios secundarios.

El encuentro se concretó en el Albergue Municipal, en articulación con la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de Aguilares, y estuvo encabezado por el doctor Marcelo Fabio Morales, director del Centro de Tratamiento y Rehabilitación Integral de las Adicciones de esa ciudad.

“El día 10 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día de la Salud Mental que tiene el propósito de crear conciencia y movilizar el esfuerzo a nivel global en favor de la temática. Como el día 10 es no laborable en este país, hemos decidido comenzar este lunes con las actividades de promoción y prevención de las adicciones que van a terminar el próximo lunes 13”, explicó Morales.

Talleres y participación estudiantil

El médico detalló que la propuesta incluyó charlas y talleres con la intervención de un equipo multidisciplinario: psicólogos, licenciados en enfermería, una trabajadora social, una abogada y operadores socio terapéuticos.

“Fue muy interactivo, con una buena recepción por parte de los estudiantes, muchas preguntas, dudas, ida y vuelta con el equipo terapéutico”, relató Morales.

En paralelo, se lanzó un concurso de spots y reels preventivos sobre adicciones, destinado a los jóvenes participantes: “Iniciamos con el llamado a un concurso de spot publicitario o reel preventivo sobre las adicciones. Le dejamos como desafío que elaboren un reel como medida preventiva, utilizando su imaginación, creatividad y lo suban a nuestro Instagram. Se va a elegir el ganador y se le va a otorgar un premio con ayuda de la Municipalidad de Aguilares”, explicó el director.

La agenda cerrará el 13 de octubre en la plaza principal de Aguilares, con actividades abiertas a toda la comunidad: “Ese día vamos a realizar una jornada con distintas actividades del equipo terapéutico y nuestros talleristas, con el objetivo de promover la reflexión y fomentar la participación de los jóvenes en la creación y difusión de mensajes de concientización”, adelantó Morales.

La juventud como portadora del cambio

Finalmente, el médico subrayó que la estrategia busca empoderar a niños y jóvenes como protagonistas de la prevención: “La idea, desde el sector de Salud, es que nuestros niños y jóvenes se sientan empoderados como agentes de cambio y promotores de la salud, teniendo en cuenta que es un flagelo que nos atraviesa a toda la sociedad. Estamos convencidos que la mejor arma para luchar contra el consumo problemático es la del conocimiento y la prevención”, afirmó.

En ese sentido, Morales recordó que la Salud Mental y las adicciones constituyen uno de los ejes del plan de gobierno impulsado por el ministro Luis Medina Ruiz.