Salud fortalece la asistencia a tucumanos en Buenos Aires

El Ministerio de Salud Pública reforzó el dispositivo de asistencia para tucumanos que deben viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tratamientos médicos.

La medida se formalizó tras una reunión entre el ministro Luis Medina Ruiz y el secretario de Estado de la Provincia de Tucumán en CABA, Enrique Salvatierra, con el foco puesto en mejorar la respuesta inmediata a pacientes y familias lejos de su lugar de origen.

Como parte del encuentro, se firmó un acta de recepción y se entregaron tres sillas de ruedas y un botiquín de primeros auxilios a la Casa de Tucumán en CABA.

El objetivo es contar con herramientas básicas para resolver situaciones urgentes de quienes se encuentran a más de 1.300 kilómetros de su provincia, en un contexto de vulnerabilidad sanitaria.

Desde la Casa de Tucumán indicaron que el espacio cumple un rol de acompañamiento para las personas derivadas por el sistema provincial de salud.

El esquema de apoyo incluye alojamiento, asistencia económica y seguimiento durante la estadía, desde la llegada a la capital hasta el regreso a Tucumán.

Una parte significativa de los traslados corresponde a niños, niñas y adolescentes que se atienden en el Hospital Garrahan. En esos casos, el acompañamiento se vuelve clave para sostener la continuidad del tratamiento y ordenar la logística familiar en un entorno ajeno.

La iniciativa se integra al trabajo coordinado entre áreas del Gobierno provincial para sostener una atención más equitativa y con enfoque en la asistencia social cuando el tratamiento requiere atención fuera de la provincia.