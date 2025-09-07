Salud concretó un vuelo sanitario de emergencia hacia Córdoba

El Ministerio de Salud Pública concretó un operativo aéreo para garantizar la atención de una joven de 20 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. La derivación se realizó hacia un centro de mayor complejidad en la provincia de Córdoba, con el objetivo de dar continuidad a los estudios y tratamientos especializados que requería su estado clínico.

El operativo fue coordinado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo y la intervención de la doctora Patricia Villagra, junto con la Dirección de Aeronáutica de la provincia, a cargo de Aldo Efraín Leccese.

Durante todo el vuelo, la paciente recibió asistencia médica permanente, permaneciendo estable y compensada hasta su arribo al centro de salud cordobés. El traslado estuvo a cargo del comandante José Luis Bustos y el copiloto Eduardo Pastor, quienes garantizaron la seguridad del operativo.

Con este procedimiento, la Provincia ratifica su compromiso de dar respuestas rápidas y efectivas en situaciones críticas, asegurando el acceso de los pacientes tucumanos a centros de alta complejidad cuando el cuadro clínico lo requiere.