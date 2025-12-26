Salud comunitaria en El Cadillal

Con una propuesta pensada para reunir a la comunidad y sostener el acompañamiento terapéutico fuera del consultorio, el servicio de Fonoaudiología del CAPS El Cadillal realizó el pasado 18 de diciembre una jornada de cierre de año con un taller navideño que convocó a niñas, niños y sus familias.

La actividad funcionó como un espacio de encuentro para reconocer avances, compartir experiencias y reforzar la relación entre el equipo de salud y los hogares que siguen tratamientos en el centro de atención primaria. En paralelo, se incorporaron mensajes preventivos vinculados a vacunación y salud bucal, con dinámicas adaptadas al formato lúdico del taller.

Un cierre con foco en el trabajo en equipo

La licenciada Carla Andrés, fonoaudióloga del CAPS El Cadillal y responsable de la propuesta, explicó que el objetivo fue fortalecer el vínculo entre pacientes, familias y profesionales a través del juego compartido, promoviendo la comunicación y un clima de confianza.

“La consigna fue clara: lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo juntos. Este espacio permitió compartir y valorar el camino recorrido por cada niño, entendiendo que no se trata de dificultades sino de procesos y avances que se construyen cuando familia, terapeuta y CAPS trabajan en conjunto”, señaló.

Durante la jornada también se abordaron contenidos preventivos, con énfasis en la importancia de mantener al día las vacunas y sostener rutinas de cuidado vinculadas a la salud bucal. El enfoque buscó que la información llegue en un lenguaje accesible y en un contexto comunitario.

Por su parte, la doctora Patricia Cabral Alí, directora del Área Operativa El Cadillal, destacó la convocatoria lograda en una etapa del año atravesada por compromisos escolares y actividades de cierre.

“Fue una jornada realmente hermosa, con una concurrencia muy importante y sorprendente, teniendo en cuenta los compromisos escolares de esta época del año. Las familias se involucraron activamente, demostrando un gran compromiso con el tratamiento y el bienestar de sus hijos”, expresó.

En el desarrollo del taller participaron además la odontóloga Lourdes Sendin y la psicóloga Estela Barber, con intervenciones orientadas a sumar herramientas de cuidado y acompañamiento familiar.