Salud capacitó a su personal en redacción administrativa

El Ministerio de Salud Pública entregó diplomas a 35 profesionales que culminaron el curso de Redacción Administrativa, una capacitación orientada a directores, jefes, abogados y administrativos de la cartera sanitaria.

La formación tuvo como objetivo dotar a los participantes de herramientas prácticas para elaborar documentos claros, precisos y ajustados a la normativa vigente.

El evento se realizó en el Salón del Bicentenario y estuvo encabezado por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, junto a autoridades de la Secretaría General Administrativa, la Secretaría de Gestión Pública, la Dirección de Formación y Capacitación y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

En su mensaje, Medina Ruiz resaltó el valor de la iniciativa: “Dentro del marco de las políticas públicas de la provincia, hemos trabajado junto a la Secretaría de Gestión Pública para capacitar a nuestros profesionales en redacción administrativa”.

“En este contexto difícil, que nuestros abogados y administrativos se formen con entusiasmo nos da alegría y tranquilidad, porque redundará en una mejor atención a los pacientes. El gobernador Osvaldo Jaldo nos pide siempre estar cerca de la comunidad y garantizar calidad en las prestaciones, y estas capacitaciones contribuyen directamente a ese objetivo”.

Por su parte, la secretaria general administrativa, Natalia Huergo, destacó la continuidad de la propuesta: “Este curso fue fruto de un esfuerzo interministerial y contó con gran participación. Ya estamos organizando una segunda edición a partir de octubre, para seguir mejorando la redacción administrativa en todas las áreas del sistema de salud”.