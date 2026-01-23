Salud ajusta el plan 2026 tras el balance anual y las inundaciones

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, realizó una reunión de trabajo para hacer un balance del último año, revisar la asistencia brindada durante las recientes contingencias climáticas y avanzar con la planificación 2026 del sistema sanitario provincial.

En ese marco, el licenciado Juan Heredia, al frente de la Dirección General de Gestión Sanitaria en reemplazo de la doctora Dive Mohamed, explicó que el eje fue reforzar la articulación entre efectores y sostener la operatividad cotidiana, con acompañamiento a hospitales de segundo nivel y a servicios de emergencia de tercer nivel, según las necesidades relevadas en cada zona.

Respuesta sanitaria ante el temporal

Sobre el trabajo en las áreas afectadas por anegamientos, Heredia indicó que, aunque el número de evacuados fue bajo, se decidió actuar de manera preventiva, fortaleciendo stock y logística. “Se reforzaron insumos esenciales como repelentes y medicamentos, principalmente para el tratamiento de dermatitis, infecciones de piel y tejidos blandos, y patologías respiratorias asociadas a la exposición al agua”, señaló.

También se dispusieron refuerzos de medicación y de personal de enfermería en CAPS y hospitales, con especial atención al este provincial, donde se concentró la mayor demanda.

Según el funcionario, el esquema se apoyó en un estado de alerta sostenido, con reportes permanentes de las áreas operativas.

“La articulación con los distintos efectores fue clave para llegar a tiempo y garantizar la atención necesaria”, afirmó.

De cara al próximo año, la Dirección General de Gestión Sanitaria ya trabaja en el plan anual con una mirada integral, articulando equipos asistenciales y no asistenciales, y sumando el aporte de áreas técnicas para la lectura estadística y epidemiológica.

En el plano operativo, se proyecta fortalecer protocolos, profundizar el trabajo con hospitales de segundo nivel y optimizar circuitos de atención.

En esa línea, se destacó que actualmente no existen listas de espera para cirugías y que continúa el fortalecimiento de prácticas como las videoclonoscopías en el hospital de Lomas de Tafí, además del trabajo coordinado con las cuatro áreas programáticas de la provincia.