Sala de Situación: 24 semanas sin dengue

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevó adelante una nueva reunión de Sala de Situación, en la que se revisaron los principales indicadores epidemiológicos de la provincia y su relación con el contexto nacional y regional. El encuentro fue encabezado por el ministro Luis Medina Ruiz y contó con la participación del subsecretario de Salud Marcelo Montoya, la doctora Dive Mohamed, la doctora Patricia Villagra, el equipo de Epidemiología y la exposición central de la doctora Yolanda Breppe.

Durante la jornada se evaluaron los resultados obtenidos a lo largo del año y se ajustaron las estrategias de prevención y respuesta para el próximo período, poniendo el foco en dengue, enfermedades respiratorias y coberturas de vacunación.

La dinámica incluyó presentación de datos, análisis comparativos y un espacio para compartir experiencias territoriales del Área Programática Oeste.

Uno de los elementos destacados de la reunión fue que Tucumán acumula más de 24 semanas sin casos de dengue, a pesar de que el virus sigue presente en otras provincias y países de la región. Este logro fue vinculado al trabajo preventivo sostenido, que incluye descacharrado, control ambiental, acciones de Salud Ambiental y participación comunitaria en la eliminación de criaderos.

En cuanto a las enfermedades respiratorias, se informó que los casos de gripe, bronquiolitis y COVID-19 se mantienen por debajo de los registros de años anteriores.

Según se expuso, esta situación está asociada a la estrategia de vacunación y a las campañas de cuidado que se impulsan desde el sistema público, en línea con una política sanitaria que busca un sistema de salud cercano y presente en todo el territorio.

Durante la Sala de Situación también se analizó la decisión del Gobierno Nacional de adelantar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— de los 5 años a los 18 meses de edad a partir del 1 de enero.

Desde el área sanitaria se consideró que se trata de una medida acertada en un contexto de brotes y presión de movimientos antivacunas, y se remarcó la importancia de completar esquemas. Se insistió, además, en la necesidad de que la población acceda a la vacuna antigripal, especialmente quienes viajen al exterior, ya que la formulación disponible en Tucumán incluye el componente H3N2, predominante en Europa.

La licenciada Rita Ivanovich presentó un informe con la situación epidemiológica nacional: sin nuevos casos confirmados de sarampión, con énfasis en la vacunación de embarazadas frente a la coqueluche, baja cantidad de casos de dengue a nivel país y un panorama respiratorio en el que predominan las infecciones por rinovirus, con valores dentro de lo esperado para la época.

En el cierre de la Sala de Situación, la doctora Breppe expuso el balance del trabajo del Área Programática Oeste, donde se resaltaron varias líneas de acción: la captación precoz de embarazadas antes de las 13 semanas, la presencia activa en establecimientos escolares con abordajes de salud mental y la mejora en los dispositivos de atención gracias a inversiones en informatización, conectividad, infraestructura y equipamiento.

La profesional subrayó que estos resultados se explican por el acompañamiento continuo del Ministerio de Salud Pública y el Gobierno provincial, y por el esfuerzo cotidiano de los equipos en territorio.