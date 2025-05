Ricardito, el niño catamarqueño salvado en Tucumán fue recibido por Jaldo

Este jueves, la Casa de Gobierno de Tucumán fue escenario de un emotivo reencuentro: el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a Ricardito, un niño de 7 años oriundo de Santa María, Catamarca, quien semanas atrás fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital del Niño Jesús, luego de sufrir un grave accidente en motocicleta que le provocó una hemorragia interna y un traumatismo cerrado de abdomen.

La decisión de derivarlo en helicóptero y la intervención quirúrgica inmediata fueron clave para salvarle la vida. Hoy, completamente recuperado, el pequeño regresó a agradecer personalmente.

En el encuentro participaron también el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; la directora del hospital, Inés Gramajo, y parte del equipo médico que realizó la intervención.

Durante el recibimiento, Jaldo destacó la solidez del sistema de salud público y su compromiso con toda la región. “En Tucumán tenemos una salud pública muy sólida. No sólo atendemos la problemática de salud de los tucumanos, sino que también estamos atendiendo los problemas de salud de mucha gente que vive en las hermanas provincias de Santiago del Estero, de Catamarca y de Salta”, remarcó.

El mandatario narró cómo se organizó el traslado: “En el hospital de Santa María lo atendieron pero urgente han pedido la derivación para Tucumán. Lo querían derivar en una ambulancia, pero nuestros profesionales con muy buen criterio sugirieron que a Ricardito no lo podían trasladar por la sangre que había perdido, por las heridas que tenía y que corría peligro su vida. Entonces hemos mandado el helicóptero de la provincia y en 20 minutos estuvo en el hospital de niños donde los profesionales lo estaban esperando, lo operaron y hoy nos vino a visitar junto a su mamá, Evelyn García”.

“Hoy se lo ha visto muy bien y ya se está volviendo esta tarde a Santa María, a su casa”, celebró el gobernador.

Jaldo subrayó además que el sistema de salud tucumano no cobra atención a pacientes de otras provincias: “A diferencia de otras provincias, no le cobramos un solo peso en nuestros hospitales públicos, porque nosotros entendemos que el valor que tiene la vida humana, es muy importante”, dijo, y felicitó al personal sanitario: “No solo tenemos muy buenos profesionales, sino que tenemos el equipamiento, los insumos y las tecnologías necesarias”.

“Fue casi un milagro”

El ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, también valoró la rapidez de la respuesta y la coordinación: “Fue un caso muy especial, podemos decir hasta milagroso. El niño tuvo un accidente en Santa María (Catamarca) fue llevado al hospital y, gracias a Dios, se comunicaron con nosotros a través de Patricia Villagra. Nosotros decidimos ir a buscarlo en helicóptero e inmediatamente ingresó al Hospital de Niños con la coordinación de la directora, Inés Gramajo”.

El funcionario detalló la gravedad del cuadro: “El niño tenía una hemorragia interna importante con el hígado lesionado, con desgarro de hígado y una gran hemorragia. Prácticamente un litro y medio de sangre. Fue intervenido con éxito. Hoy viene a agradecerle al gobernador... a veces es por un traslado, pero otras veces es por este tipo de situaciones que, en segundos o minutos, si uno no toma la decisión o no hay tiempo, se pierde la vida”.

Por su parte, Inés Gramajo, directora del Hospital del Niño Jesús, explicó que “ha sido una decisión importantísima el helicóptero porque no podía hacer por vía terrestre porque el niño estaba grave, con riesgo de vida”. También elogió al equipo de cirugía encabezado por el doctor Néstor Forenza: “Estaba listo con todo el equipo, y así se pudo realizar la cirugía”.

“Poder mostrarles que esta es la salud de Tucumán y que siempre tenemos la directiva y el apoyo del ministerio y de la gobernación para salir adelante para devolverle la salud a cualquier niño de la provincia o de afuera”, agregó Gramajo.

Ricardito, ya de pie y sonriente, relató: “Tengo siete años y tuve un accidente con mi padre y mi hermano mientras viajaba en moto”. El pequeño guerrero gradeció a los médicos tucumanos y dijo sentirse feliz de estar “sano”.

Su madre, Evelyn García, no pudo ocultar su emoción: “Hoy estoy más tranquila porque gracias al gobernador Jaldo hoy lo tengo a mi hijo de pie y con vida. Me decían que corría riesgo su vida. Dios me puso en el camino a gente para que ayude a mi hijo. Gracias a los doctores y al hospital que dio una excelente atención a mi hijo que en todo momento estaba controlado”.

Y concluyó: “No me alcanza la vida para agradecerle por todo lo que hizo el gobernador por mi hijo. No le importó que nosotros fuéramos de Catamarca. Le importó salvar la vida de mi hijo. Estoy muy agradecida. Espero que así sean en otras provincias porque la vida siempre está primero. Los médicos y enfermeras del Hospital de Niños permitieron que mi hijo saliera adelante”.