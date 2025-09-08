Respuesta inmediata en Alberdi: Lautaro contará con enfermería permanente

El Gobierno de Tucumán intervino para garantizar la atención sociosanitaria de Lautaro, un joven de 20 años que vive en Juan Bautista Alberdi y padece una patología severa. La decisión se tomó tras la difusión en redes sociales de un pedido realizado por su madre, Karina Soledad Pereyra, quien solicitó mayor cobertura en el cuidado de su hijo.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, informó que el viernes 5 de septiembre la señora Pereyra fue recibida por equipos técnicos en Casa de Gobierno, donde explicó que su hijo recibe actualmente atención domiciliaria con un enfermero durante 12 horas, cubierta por la obra social, pero solicitaba la extensión del acompañamiento a 24 horas.

Durante la entrevista, se le propuso la posibilidad de internación en un centro asistencial, opción que fue descartada por la madre, quien expresó su voluntad de continuar con el esquema de internación domiciliaria.

Siguiendo precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, este último conducido por Federico Masso, dispusieron que Lautaro cuente con todo lo necesario para sostener la modalidad domiciliaria, incluyendo los requerimientos médicos y sociales que su cuadro amerite.

El subdirector del Hospital de Alberdi, Ricardo Lucena, confirmó que el paciente ya dispone de cobertura de enfermería las 24 horas, además del apoyo logístico del sistema sanitario para su cuidado.

Con esta medida, el Gobierno provincial refuerza su compromiso de garantizar la atención integral de pacientes en situación crítica, respetando las decisiones familiares sobre la modalidad de tratamiento.