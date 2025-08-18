Rescate aéreo en Chasquivil: evacuaron a una paciente en grave estado

Una compleja operación de MEDEVAC (evacuación médica de urgencia) se llevó a cabo este domingo en Chasquivil, en plena Alta Montaña tucumana, donde una mujer de 47 años con un cuadro agudo de salud fue trasladada de manera inmediata hacia la capital provincial.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, a través de la articulación entre el Área Operativa Alta Montaña, el equipo aéreo de la Dirección General de Gestión Sanitaria y la Dirección de Aeronáutica.

Según el reporte oficial, la paciente presentaba precordialgia con disnea de 12 horas de evolución, y tras una consulta previa mediante telemedicina, los médicos determinaron la urgencia del traslado aéreo.

Operativo coordinado y atención en vuelo

La evacuación fue ejecutada en un helicóptero sanitario bajo la conducción del piloto Federico Sagrista. Durante el vuelo, la paciente recibió atención constante por parte del doctor Mario Nieva y el licenciado en enfermería Juan Heredia, quienes garantizaron la estabilidad clínica hasta el aterrizaje.

“Se trabajó de manera conjunta con todo el sistema de salud, desde la primera consulta por telemedicina hasta la asistencia en vuelo, asegurando la llegada segura de la paciente al hospital”, detallaron los profesionales a cargo del operativo.

Atención en el Centro de Salud

Una vez arribada la aeronave, la paciente fue derivada al Hospital Centro de Salud, donde recibió atención especializada para completar los estudios diagnósticos y continuar con el tratamiento correspondiente.

Las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de operativos son posibles gracias a la articulación de distintas áreas del sistema de salud, que priorizan la atención oportuna en lugares de difícil acceso.

Compromiso provincial con la salud en zonas rurales

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de Tucumán con la accesibilidad y la equidad en materia sanitaria. “Nuestro objetivo es que todos los tucumanos tengan las mismas oportunidades de atención, sin importar la distancia ni la geografía”, destacó el ministro Luis Medina Ruiz en declaraciones difundidas tras el operativo.