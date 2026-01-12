Relevamiento y obras: el Hospital de San Pablo fortalece su capacidad de atención

Con recorridas por servicios críticos y definiciones para nuevas obras, el Hospital de San Pablo sumó un nuevo capítulo en su agenda de ampliación y rehabilitación.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto al contador Facundo Medina, visitó el Hospital de San Pablo, donde recorrió distintos servicios y dialogó con trabajadores de la institución.

En la guardia, observó la atención a una paciente adulta mayor con traumatismo de cráneo y destacó el compromiso del equipo.

La inspección continuó por áreas clave: salas de internación, el servicio de rayos y espacios generales del hospital. Según lo observado, el establecimiento se encontraba en orden, con óptimas condiciones de limpieza y personal trabajando con empatía hacia los pacientes.

Durante la jornada también se supervisó el laboratorio próximo a inaugurarse y el sector destinado a la construcción del futuro centro de rehabilitación de alta complejidad, que funcionará dentro del predio hospitalario. La visita dejó como saldo un relevamiento integral de infraestructura y la definición de continuar con encuentros para avanzar en las obras planificadas.

En ese marco, Medina Ruiz felicitó al equipo de salud y a la directora del hospital, doctora Alicia Astete, por el trabajo desarrollado y el trato humanizado hacia la comunidad. Además, se acordó una próxima visita para dar continuidad a las acciones previstas.

El médico tocoginecólogo y supervisor de APS del área operativa de San Pablo, doctor Carlos Valdés, puso en contexto el impacto del crecimiento poblacional y la expansión del área de influencia: “Recibimos la visita del ministro Luis Medina Ruiz, acompañado del contador Facundo Medina, con quienes recorrimos las instalaciones del hospital y evaluamos necesidades edilicias, especialmente la ampliación del servicio de rehabilitación y kinesiología, que hoy resulta insuficiente por la gran demanda y la expansión del área de influencia”.

Valdés también detalló proyectos complementarios vinculados a nuevas prestaciones: “Supervisamos el nuevo laboratorio próximo a inaugurarse y conversamos sobre la creación de un consultorio de odontopediatría, que permitirá mejorar y fortalecer la atención a nuestra comunidad”.

“También abordamos la incorporación del Policlínico Manantial al área operativa, con el que estamos trabajando para brindar una mejor respuesta a la población”.

Por último, resaltó el contacto directo de la conducción sanitaria con los equipos: “El ministro dialogó con el personal de guardia, escuchó sus inquietudes y se despidió del equipo. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado y el apoyo permanente a nuestra institución”.

Durante el recorrido estuvieron de guardia las doctoras Virginia Pose y Sofía Iriarte, las enfermeras Liliana Mendoza y Yésica Ibáñez, y el administrativo Facundo Faul, quienes participaron del encuentro.