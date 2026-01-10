Rehabilitación y derechos: agenda 2026 para una salud más accesible

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán avanza en la planificación 2026 para fortalecer el abordaje integral de la discapacidad en todo el territorio provincial.

La agenda apunta a consolidar una salud más accesible y equitativa, con articulación sostenida con municipios y comunas del interior y medidas para reducir barreras de acceso a trámites y prestaciones.

En este marco, la doctora Hortensia Juárez, referente de la Junta de Discapacidad, mantuvo un encuentro con el responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz y el subsecretario Marcelo Montoya para delinear las principales líneas de acción previstas para 2026. Uno de los ejes destacados fue la articulación con el interior, para acercar servicios y garantizar derechos sin depender de la cercanía con la Capital.

Según lo planteado, se continuará trabajando con un esquema territorial como en años anteriores, acompañando operativos con tráilers sanitarios y salidas programadas al interior.

Estas acciones comenzarán a partir de marzo, con un cronograma amplio para que la Junta de Discapacidad llegue a distintas comunidades. El objetivo es que quienes viven fuera del área capital puedan acceder al Certificado Único de Discapacidad sin barreras geográficas.

Otro punto central fue la refuncionalización del Servicio de Rehabilitación del Hospital Avellaneda, definido como un servicio de nivel III que contará con internación y atención para niños y adultos.

La decisión busca reforzar un dispositivo con recursos humanos capacitados y fuerte vínculo comunitario, dentro de la red pública de salud.

Además de emitir el Certificado Único de Discapacidad, la Junta también realiza la categorización y habilitación de centros de atención en toda la provincia. Para recibir a personas con discapacidad, esos espacios deben cumplir requisitos específicos que garanticen atención adecuada y segura.

Dónde funciona la Junta y horarios de atención

La Junta de Discapacidad funciona en Santa Fe 930, con atención al público desde las 6 de la mañana. Se informó que continuará trabajando con normalidad durante el receso, asegurando personal y continuidad de servicios esenciales.