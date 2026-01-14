Red de laboratorios: optimización de recursos y calidad bioquímica en todo el territorio

Con el objetivo de consolidar una prestación bioquímica más homogénea y accesible en todo el territorio, el Sistema Provincial de Salud avanzó con una reunión estratégica para fortalecer la red de laboratorios provinciales.

El encuentro se realizó en el Salón del Bicentenario y reunió a referentes de laboratorios del segundo y tercer nivel, con definiciones orientadas a optimizar recursos y ampliar cobertura en zonas alejadas.

Presentación de autoridades y líneas de acción

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto a la directora de Gestión Sanitaria, doctora Dive Mohamed. En ese marco, se presentó al nuevo jefe del Departamento de Gestión Bioquímica, doctor Sebastián Tapia, ante los jefes de laboratorios del segundo y tercer nivel del Sistema Provincial de Salud.

Durante el encuentro se expusieron las principales líneas de acción de la nueva gestión: fortalecer la red, mejorar la organización del trabajo, optimizar el uso de recursos y garantizar calidad bioquímica, con impacto directo en la seguridad del paciente y el acceso equitativo a servicios de salud.

Dentro de un esquema de trabajo articulado, se definieron estrategias para ampliar la cobertura en localidades donde no existen laboratorios.

El objetivo es que la población pueda realizar controles de embarazo, chequeos y seguimiento de enfermedades crónicas cerca de su domicilio, evitando traslados y reduciendo barreras de acceso.

Al asumir el rol, Tapia agradeció la confianza y planteó su enfoque de gestión basado en el trabajo en equipo.

“Estoy profundamente agradecido por la confianza y el honor que representa este cargo. Mi objetivo es ponerme a disposición de todos los jefes de servicios, integrarme al excelente trabajo que vienen desarrollando y fortalecer la calidad de las prestaciones, siempre con la seguridad del paciente como prioridad”.

También adelantó un relevamiento integral para conocer las realidades de cada efector: “Vamos a recorrer toda la red de laboratorios del Sistema Provincial de Salud, conocer sus realidades y, mediante el consenso y la articulación de objetivos, dar respuestas que permitan que la prestación bioquímica sea la que el paciente espera, tanto en el interior como en la capital”.

Por su parte, Medina Ruiz explicó el propósito del encuentro y el ordenamiento del trabajo del año, con foco en los laboratorios de alta complejidad.

“Presentamos al nuevo jefe del Departamento de Gestión Bioquímica ante todos los referentes de laboratorios de la provincia para organizar el trabajo de este año, especialmente en los laboratorios de alta complejidad”.

Luego detalló la estrategia para ampliar cobertura y optimizar insumos: “Queremos darle a la población la posibilidad de realizar chequeos, controles de embarazo y seguimiento de enfermedades crónicas cerca de su casa. Esta reunión fue muy fructífera, además de permitirnos avanzar en el uso eficiente de los reactivos y en la optimización del trabajo del bioquímico”.

“El bioquímico es un actor principal dentro del equipo sanitario, complementándose con médicos, farmacéuticos y el resto de los profesionales, para hacer más eficiente la atención del paciente”.