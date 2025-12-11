Reconocimiento: Siprosa puso en valor la tarea de los trabajadores sociales

En el marco del Día del Trabajador Social, el Ministerio de Salud Pública reconoció la labor del equipo social del Siprosa, destacando su rol en la contención de pacientes y familias en todo el sistema sanitario. El ministro Luis Medina Ruiz, acompañado por el subsecretario Marcelo Montoya, recibió en su despacho a las y los profesionales, entregó un obsequio institucional.

Un reconocimiento que abarca a toda la profesión

Durante el encuentro, la coordinadora del equipo social, Susana Sosa Stancanelli, agradeció el gesto de las autoridades y remarcó que el homenaje trasciende al grupo que trabaja en Casa de Gobierno. Señaló que “se trata de un reconocimiento muy significativo, no solo para el equipo que trabaja en Casa de Gobierno, sino para toda la profesión”.

La funcionaria destacó que el acompañamiento político e institucional se ve reflejado en el día a día, tanto en la escucha como en las decisiones que respaldan su tarea.

En ese sentido, valoró que el sistema de salud reconozca la dimensión social y comunitaria de la atención, y no solo la respuesta clínica.

Al describir cómo se organiza el área, la coordinadora recordó que el servicio está conformado por un equipo interdisciplinario, que incluye psicólogos, abogados, trabajadores sociales y personal administrativo.

“Nuestra forma de trabajo es integral, articulando con los tres niveles del sistema de salud. Somos un puente entre la necesidad y la resolución de situaciones que muchas veces son complejas y requieren un abordaje cuidadoso”, detalló.

Desde la cartera sanitaria explican que este dispositivo permite enlazar hospitales, CAPS y dispositivos especializados, asegurando que cada caso pueda ser orientado, acompañado y derivado con una mirada amplia, que contemple contexto familiar, condiciones de vida y redes de contención.

Al hablar de lo que significa la profesión, Stancanelli sostuvo que el trabajo social es, ante todo, una elección profundamente vocacional.

“Es difícil describir lo que significa esta profesión para mí. Es algo que me apasiona, que amo. No hay mayor reconocimiento que saber que uno contribuye con la gente que lo necesita”, afirmó.

En su relato, la coordinadora resaltó que las situaciones que atiende el equipo suelen involucrar adultos mayores, niñas, niños y familias en extrema vulnerabilidad, donde los problemas exceden lo estrictamente sanitario. Muchas intervenciones requieren articular con otras áreas del Estado, construir confianza y sostener acompañamientos de mediano y largo plazo.