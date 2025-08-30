Reconocimiento a una vida dedicada a la salud

El Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, realizó un emotivo homenaje a médicos, enfermeros y trabajadores jubilados de la Policlínica Santa Rita, perteneciente al Área Programática Este. La ceremonia contó con la presencia de autoridades sanitarias, familiares, colegas y vecinos de la comunidad.

Profesionales distinguidos

En el acto se entregaron placas de reconocimiento a quienes culminaron su etapa laboral en la institución: la doctora Lucía Ramos Torino, la doctora Teresa Ruiz de Bejar, el doctor Walter Ricardo Ochi, el doctor Blas Alfredo Riccardi, el doctor Juan Carlos Perseguino, el enfermero José Salazar, la enfermera Liliana Argañaraz y la administrativa Nelly Segura. Cada uno recibió el homenaje como símbolo de gratitud por su entrega y compromiso con la salud pública.

Un momento espiritual y de gratitud

La ceremonia estuvo acompañada por la bendición del padre Mundy, de la Iglesia Santo Cristo, quien dedicó palabras de aliento y agradecimiento a los homenajeados por su labor a lo largo de los años.

Acompañamiento de autoridades

El homenaje contó con la presencia del jefe del Área Programática Este, doctor José María Góngora, la subdirectora licenciada Vilma Carrizo, la doctora Mariela Acuña (jefa de Área B.R.S.), la supervisora de Enfermería, licenciada Verónica Espinojeda, la farmacéutica María Ángeles Gil (supervisora de Farmacia) y la directora de la Policlínica Santa Rita, doctora Nora Pucheta.

Un reconocimiento a la trayectoria

De esta manera, el Ministerio de Salud Pública ratifica su compromiso de honrar la labor de quienes dedicaron su vida al cuidado de la población tucumana, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Luis Medina Ruiz.