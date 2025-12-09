Profesionales del Hospital Avellaneda completaron el curso PALS

Profesionales del Hospital Avellaneda completaron una certificación PALS —Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica Avanzada— en una capacitación intensiva de dos jornadas que combinó instancias teóricas, prácticas y evaluación final.

La actividad se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, y puso el foco tanto en habilidades técnicas como en trabajo en equipo y comunicación de malas noticias.

La formación se desarrolló con simulaciones y prácticas orientadas a mejorar la respuesta ante emergencias pediátricas complejas, con participación de personal médico y de enfermería de la terapia intermedia y del servicio de emergencias.

La doctora Julieta Vilar, referente de PALS sede Tucumán, explicó: “El curso que dictamos estos dos días es de reanimación cardiopulmonar pediátrica avanzada, a través de la Sociedad Argentina de Pediatría. En esta oportunidad nos invitaron para hacerlo en el Hospital Avellaneda, con personal, tanto médico como de enfermería de la terapia intermedia y del servicio de emergencias. Es eminentemente práctico, donde se despliegan habilidades de reanimación cardiopulmonar, vía aérea avanzada, colocación de acceso intraóseo y reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos”.

Reconocimiento al aprendizaje continuo

En la misma línea, Julieta Vilar destacó la apertura institucional del hospital y agradeció la invitación del doctor Tomás Fiori: “Queremos agradecerle al doctor Tomas Fiori por la invitación, por el interés en generar aprendizaje continuo y transmitir esta necesidad que tienen los centros de atención pediátrica, fundamentalmente de alta complejidad, de mantener a sus profesionales entrenados en manera continua para mejorar la atención”.

Capacitación periódica y reducción de riesgos

El doctor Marcelo Legname, coordinador del evento, remarcó el impacto concreto de estas instancias en la atención de pacientes críticos: “Estos cursos lo que hacen es capacitar al personal ante situaciones complejas de pacientes graves, que necesitan ser atendidos de manera adecuada y correcta para evitar errores. Se ha comprobado que una capacitación permanente, que en este caso se renueva cada dos años, permite mejores rendimientos y disminuye en forma relevante la mortalidad y la morbilidad en pacientes. La participación del grupo fue excelente, el curso se desempeñó muy bien, estamos muy contentos y creemos que va a ser una experiencia totalmente positiva para el hospital”.

También precisó el alcance de la certificación: “La duración de la certificación que se entrega, dura dos años, según la actualización de los protocolos internacionales de diferentes instituciones a de Norteamérica, Europa y sus respectivos consensos”, concluyó.

Finalmente, el doctor Tomás Fiori vinculó el logro con la evolución del servicio y el paso hacia una etapa de perfeccionamiento: “Nosotros llevamos nueve años con este servicio de terapia intensiva y haber logrado esto, en esta oportunidad, es superar el nivel. Hemos pasado la etapa de crecimiento en la terapia y ahora atravesamos una nueva de perfeccionamiento. Es la primera vez que se hace en nuestro hospital. Quiero transmitir un agradecimiento enorme al grupo organizador de PALS por traernos generosamente esta posibilidad, con toda su experiencia y entrenamiento, a todo el equipo de emergencias y cuidados críticos de nuestro hospital”.