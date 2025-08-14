Prevención y atención gratuita: “La Salud Más Cerca” llega a SEOC

Del 18 al 22 de agosto, la Plaza del Barrio SEOC será el punto de encuentro para que vecinos y vecinas accedan a prestaciones médicas, controles preventivos y servicios veterinarios gracias al operativo sanitario itinerante del Ministerio de Salud Pública, conducido por Luis Medina Ruiz, bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo.

En el horario de 9 a 13, cuatro unidades móviles —la Mujer, la Embarazada, Enfermedades Crónicas y Tucumán Mascotas— ofrecerán estudios de laboratorio, oftalmología, ginecología, obstetricia, ecografías, fonoaudiología, nutrición, psicología, pediatría, odontología y servicio social, entre otras especialidades.

El tráiler de Tucumán Mascotas realizará castraciones, mientras que el de Enfermedades Crónicas permitirá detectar diabetes e hipertensión. En el móvil de la Mujer se harán mamografías, ecografías mamarias, Papanicolaou y colocación de implantes anticonceptivos según rangos etarios específicos.

La estrategia, destacaron las autoridades, apunta a acercar la salud a los barrios, reducir barreras de acceso y promover el diagnóstico temprano.