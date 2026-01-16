Prevención del dengue: articulación entre Provincia, Capital y Vialidad

El Ministerio de Salud de Catamarca anunció la conformación de una mesa multisectorial estable para reforzar la prevención del dengue y el control del mosquito Aedes aegypti. El espacio se integra junto al Ministerio de Gobierno, el Municipio de la Capital y Vialidad Provincial, con el objetivo de sostener una coordinación permanente y ordenar el trabajo territorial.

Según se informó, en los próximos días el equipo prevé encuentros con los municipios donde se registran mayores niveles de incidencia, para articular acciones, relevar recursos disponibles y ajustar estrategias de prevención y respuesta.

Refuerzo del descacharrado en la Capital

En la ciudad Capital se anticipó un refuerzo de las tareas de descacharrado, con incorporación de camiones y fortalecimiento del control focal que se realiza durante todo el año, como parte de la estrategia para reducir criaderos y cortar la proliferación del vector.