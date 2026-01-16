Salud

Prevención del dengue: articulación entre Provincia, Capital y Vialidad

En los próximos días se prevén reuniones con municipios de mayor incidencia para coordinar acciones y relevar recursos de cada jurisdicción.

Redacción Vía Catamarca

16 de enero de 2026,

Prevención del dengue: articulación entre Provincia, Capital y Vialidad
Las autoridades remarcaron que la prevención requiere participación comunitaria y continuidad de las tareas en los barrios.

El Ministerio de Salud de Catamarca anunció la conformación de una mesa multisectorial estable para reforzar la prevención del dengue y el control del mosquito Aedes aegypti. El espacio se integra junto al Ministerio de Gobierno, el Municipio de la Capital y Vialidad Provincial, con el objetivo de sostener una coordinación permanente y ordenar el trabajo territorial.

Según se informó, en los próximos días el equipo prevé encuentros con los municipios donde se registran mayores niveles de incidencia, para articular acciones, relevar recursos disponibles y ajustar estrategias de prevención y respuesta.

Refuerzo del descacharrado en la Capital

En la ciudad Capital se anticipó un refuerzo de las tareas de descacharrado, con incorporación de camiones y fortalecimiento del control focal que se realiza durante todo el año, como parte de la estrategia para reducir criaderos y cortar la proliferación del vector.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS