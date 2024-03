Operativo contra el Dengue en el Barrio 180 Viviendas

Por indicación del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, se desplegó un operativo de bloqueo y control del mosquito transmisor del Dengue que abarcó un radio de ocho manzanas. El mismo contó con labores de fumigación, descacharreo y detección de portadores asintomáticos del virus, así como también asesoramiento para los vecinos del barrio.

El licenciado Mariano Farhat del área de Control de Vectores del Siprosa, comentó que el operativo realizado en el Barrio 180 Viviendas de Las Talitas desarrolló tareas de control focal, bloqueo y fumigación: “Se registraron varios casos en la zona, entonces abarcamos 8 manzanas con el objetivo de reducir la cantidad de mosquitos, de buscar más pacientes sintomáticos y también hacer descacharreo”.

Farhat pidió a las familias que continúen comprometidos al desacacharreo en sus hogares, eliminando todo recipiente que pudiera servirle al vector como criadero: “Los agentes sanitarios son una parte muy importante de este proyecto, es fundamental su colaboración y nos ayudan siempre en la búsqueda de sintomáticos, en la eliminación de inservibles y en el llenado de planillas, así como en la concientización de la gente, no solo en el cuidado, sino en la prevención”, subrayó.

Siguiendo esta línea el licenciado hizo hincapié en la importancia de que la información transmitida a los vecinos se fije, “se absorba” para que puedan sostenerla en el tiempo: “Nosotros vamos una o dos veces a esa casa, a esa familia y la idea es que después ellos lo puedan replicar y durante todo el año, durante toda su vida lo puedan seguir manteniendo, con la limpieza de canaletas, de recipientes con agua, del descacharreo y que más allá del trabajo del Siprosa luego puedan seguir haciéndolo cada uno de ellos”.

Mariana Ortiz, vecina del barrio explicó que no tenía conocimiento de casos en la zona, y calificó de excelente la llegada de SiProSa al barrio: “Yo vivo con mi marido y siempre tenemos los controles para cuidar que no haya nada de agua estancada. Hay que tirar las cosas que no sirvan, los tachos, las latas, todo lo que junta agua, nosotros siempre tiramos lo del fondo y que el Ministerio venga, que entre a las casas me parece muy bien, es algo que lo está previniendo todo”.

Antonella Luna es otra vecina del Barrio 180 Viviendas: “Hoy el personal del Ministerio ha entrado a nuestras casas y me parece muy bien el trabajo que hacen. Siempre nos recomiendan no juntar agua en los tachos por el tema de los mosquitos. En mi casa gracias a Dios no tuvimos síntomas, pero en el barrio hay casos positivos, por eso hay que tener aún más cuidados”.

“Mayormente tratamos de no tener aguas acumuladas y usar mucho repelente. Yo tengo una hija de nueve años, el más grande tiene trece y tengo una bebé de cinco meses, mi sobrinita tiene siete meses y todos usamos repelente para evitar la picadura de los mosquitos”, finalizó.

La iniciativa busca llegar a todas las familias tucumanas, evitando el contagio y la propagación del virus del Dengue en la provincia.