Nueva jornada de vacunación gratuita en la capital tucumana

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán anunció que este sábado 23 de agosto se desarrollará una jornada especial de vacunación gratuita, destinada a prevenir dos de las enfermedades con mayor circulación en esta época del año: la gripe y el dengue.

La actividad se realizará de 9 a 14 horas en el Vacunatorio de la Familia, ubicado en avenida Mate de Luna 1901, en San Miguel de Tucumán.

La campaña contempla a sectores específicos de la población para reducir riesgos y complicaciones:

Vacuna antigripal : personal de salud; embarazadas y puérperas hasta 10 días postparto; niños de 6 a 24 meses; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; y mayores de 65 años.

Vacuna contra el dengue: personal de salud, educación y seguridad; y personas empadronadas de entre 10 y 49 años.

Además, se aplicará la vacuna contra el virus sincicial respiratorio a embarazadas entre las 32 y 36 semanas, lo que permite proteger a los recién nacidos de cuadros graves.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, remarcó la importancia de esta jornada pensada para quienes no lograron vacunarse en la semana: “Es muy importante que asistan todas aquellas personas que, por razones laborales o de estudio, no pudieron vacunarse antes”, señaló.

El funcionario agregó que estarán disponibles segundas dosis contra el dengue y dosis antigripales para mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades de base.

Esta acción se enmarca en la estrategia sanitaria que busca ampliar la cobertura de vacunación, anticiparse a los brotes y proteger a los sectores más vulnerables. Con estas campañas, Tucumán refuerza su compromiso con la prevención y la salud comunitaria, fortaleciendo un sistema público accesible y cercano.

La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos. La meta es clara: evitar enfermedades de alto impacto mediante herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.