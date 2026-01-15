Medinas recibe el operativo del tráiler sanitario durante el Plan Verano

El tráiler “La Salud Más Cerca” instaló su operativo en la Comuna de Medinas como parte del Plan Verano del Ministerio de Salud Pública. La unidad atiende del 11 al 19 de enero, de 7 a 13 horas, con prestaciones de enfermería, controles de presión arterial y glucemia, además de la posibilidad de acceder a consultas médicas mediante el sistema de atención virtual.

Cómo funciona la atención en el tráiler

El encargado de la subdirección del Área Programática Sur, Héctor Ceferino Impa, señaló que la respuesta de la comunidad viene siendo muy favorable incluso con complicaciones climáticas: “Es sumamente positiva la receptividad de la gente. En el momento en que el paciente hace el ingreso al tráiler, una enfermera toma los datos, realiza los controles pertinentes y se concreta la llamada con el Hospital Público Virtual donde están atendiendo médicos y pediatras. En caso de que sea necesaria la interconsulta, se realiza la misma con cardiología, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, ginecología y otras especialidades”.

En la dinámica cotidiana del operativo, Héctor Ceferino Impa indicó que predominan hipertensión arterial y diabetes, y que se suman derivaciones a otras áreas: “También tenemos otras interconsultas como con el área de cardiología. Vamos solucionando la demanda en la medida de las posibilidades, otro de los principales motivos de consulta son las solicitudes de estudios complementarios y es importantísimo para nosotros, más que nada para el sur de la provincia, porque de esta forma se pueden recorrer numerosas localidades”.

Atención en el interior

El tráiler viene recorriendo el interior provincial desde junio del año pasado, con estadías variables según la demanda: “En Santa Ana por ejemplo el tráiler estuvo más de dos semanas con muchísimas consultas. Al día de hoy vamos viendo 731 pacientes y en los primeros tres días en Medinas vamos viendo aproximadamente 24 pacientes. Esta es una muy buena estrategia que nos permite llevar la salud al interior de la provincia y, sumado a la herramienta de la virtualidad, ayuda muchísimo a brindar respuestas inmediatas con los profesionales que cada paciente necesita”.

En el cierre del informe se mencionó el acompañamiento de autoridades y equipos vinculados al operativo: Luis Medina Ruiz, Marcelo Montoya, Martin Garrido, la directora del Hospital Público Virtual Liliana Gordillo, Sebastián Vega, Marcos Paz y las licenciadas Liliana Valdés y Susana Valdés, en apoyo al personal de enfermería del tráiler.