Medina Ruiz presentó la nueva sala de rayos X en el hospital de Famaillá

El ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz, visitó el hospital de Famaillá, donde se puso en funcionamiento un equipo de rayos X digitalizado de última generación, con una sala completamente renovada que permitirá optimizar la atención y agilizar los diagnósticos de los pacientes.

Un avance tecnológico para la salud pública

Durante la recorrida, el ministro señaló: “Hoy estamos visitando el Hospital de Famaillá y el nuevo equipo de rayos, con una sala completamente renovada que nos llena de orgullo. Era un pedido de la directora, la subdirectora y todo el personal, y hoy podemos decir que contamos con una tecnología de última generación, que brinda imágenes digitales en segundos y que quedan disponibles en todo el sistema de salud a través de la historia clínica electrónica".

“Esto es un avance muy importante para la ciudad, el departamento y toda la zona del interior”.

Medina Ruiz destacó que esta incorporación es posible gracias a la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, de invertir en salud pública y acercar equipamiento de alta complejidad a cada rincón de Tucumán.

Orgullo institucional

La directora del hospital, doctora Mónica Lazarte, expresó: “Es una emoción muy grande recibir este equipo de última tecnología que dará respuestas inmediatas a la gente, sin necesidad de trasladarse a otro lugar. Nos sentimos orgullosos y acompañados por el Ministerio y por el Gobierno, porque esto es para el pueblo, para el que más lo necesita”.

Equipo y acompañamiento

La jornada contó con la presencia de la vicedirectora, doctora Lorena Costa; la directora general de Infraestructura, arquitecta Leticia Pulido; el gerente de la Dirección de Infraestructura, contador Facundo Medina Albornoz; la ingeniera biomédica Natalia Santilli; la directora general de Gestión Sanitaria, doctora Dive Mohamed; la directora del Área Programática Oeste, doctora Yolanda Breppe; y el director de Gestión de Tecnología Médica, ingeniero Luis Rocha.

Con esta nueva incorporación, el hospital de Famaillá amplía su capacidad diagnóstica y fortalece el acceso a estudios de calidad para toda la comunidad.