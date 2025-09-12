Medina Ruiz: “La salud pública tucumana es hoy referente en el país”

Tucumán se convirtió en la primera provincia del país en incorporar un robot de telemedicina pediátrica, gracias a la gestión conjunta del Ministerio de Salud Pública y Teladoc Health International. La innovación ya funciona en el Hospital del Niño Jesús, permitiendo la conexión con especialistas de distintos puntos del mundo.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, presentó oficialmente la nueva tecnología junto al director Médico de Teladoc Health International, Rafael Gotsens, quien llegó desde Barcelona para capacitar a los equipos locales.

El robot posibilita la interconexión en tiempo real con hospitales de referencia internacional, como el San Juan de Dios de Barcelona, permitiendo el intercambio de experiencias clínicas y la visualización a distancia de equipos digitales como tomógrafos, bombas de infusión, monitores o respiradores.

“Esto nos llena de orgullo, en Tucumán tenemos una salud pública referente porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha priorizado la salud como política pública. Queremos agradecer al doctor Gotsens, que generosamente compartió su conocimiento”, destacó Medina Ruiz.

Por su parte, Gotsens remarcó: “Elegimos Tucumán porque buscamos un hospital pediátrico de altísimo nivel, con infraestructura suficiente para tratar casos relevantes”.

Subrayó además que la iniciativa forma parte del proyecto del Papa Francisco para consolidar una red mundial de hospitales pediátricos de excelencia.

El especialista explicó que la tecnología “abre una ventana al mundo para que el Hospital de Niños de Tucumán reciba y aporte conocimiento a otros hospitales internacionales, en un proceso bidireccional que permitirá mejorar la atención de miles de niños”.

Se trata de la primera vez que esta herramienta de telemedicina se aplica en un hospital pediátrico de la Argentina, consolidando al Niño Jesús como un centro de referencia regional.