Medina Ruiz: “La salud mental es prioridad en Tucumán”

El ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz, se reunió con integrantes de la Línea 135, el servicio telefónico gratuito de atención a urgencias en salud mental que funciona de lunes a lunes las 24 horas.

El encuentro contó con la presencia de la directora de Salud Mental y Adicciones, Mónica González, la referente del Programa de Conductas de Riesgo, Irma Thomas, y la coordinadora del servicio, Lucila Ale.

La reunión tuvo como eje optimizar las estrategias de abordaje y fortalecer los recursos humanos. Actualmente, la línea está conformada por psicólogos que atienden los llamados desde cualquier punto de la provincia, evalúan el riesgo de cada caso, orientan a pacientes y familias y, si es necesario, los derivan a una guardia especializada.

Más profesionales para dar respuesta

González celebró la incorporación de nuevos psicólogos al equipo: “Este anuncio se había hecho ya hace unos días a partir de las necesidades que surgen en cuanto a la demanda de la línea y el requerimiento de ampliar la capacidad de respuesta con profesionales formados para poder atender a la población en urgencias de salud mental“.

“Hoy se concreta esa gestión, los recursos que ingresan al sistema están capacitados y están ingresando también ex residentes del sistema público que han sido formados en psicología clínica”.

La funcionaria agradeció al ministro por priorizar la salud mental en su gestión: “El compromiso y el acompañamiento que nos da el ministro, a partir de la emergencia en salud mental, permite visibilizar esta temática, poner los recursos necesarios y articular acciones tanto de prevención y promoción como de asistencia”.

Un servicio clave y en crecimiento

La coordinadora de la Línea 135, Lucila Ale, señaló que el servicio busca fortalecer el equipo para responder a un mayor volumen de llamados. “La línea 135 atiende todo lo relacionado con conductas de riesgo suicida o problemáticas de salud mental graves que la gente necesite llevar a una guardia de salud mental”, explicó.

En el marco de septiembre, mes de la prevención del suicidio, Ale remarcó la importancia de difundir este recurso de acceso rápido y gratuito.

Finalmente, González advirtió que la problemática en salud mental viene en aumento y que las condiciones socioeconómicas contribuyen a su crecimiento: “Que la población sepa que tiene esta línea para recibir asesoramiento ayuda a que el impacto sea menor, tanto para el paciente como para su familia y entorno”, concluyó.