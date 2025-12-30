Medina Ruiz anunció refuerzos sanitarios por Año Nuevo

A horas de Año Nuevo, el sistema sanitario de Tucumán activó un esquema especial para sostener la atención durante el asueto y el fin de semana largo. El refuerzo incluye más personal en guardias, un despliegue ampliado de ambulancias y un eje preventivo que prioriza la respuesta rápida, la atención cardiovascular en red, la vacunación y los servicios del Hospital Virtual.

Guardias reforzadas y motos equipadas en el microcentro

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, detalló que se planificó un refuerzo de médicos y enfermería en distintos puntos de la provincia, con una cobertura específica en la zona céntrica.

“Incluso en el microcentro hemos reforzado las moto-ambulancias, hay ocho motos equipadas con profesionales, pilotos y enfermeros, con cardio-desfibriladores que son fundamentales, ya que por mes unas cinco personas están siendo rescatadas de paros cardiorrespiratorios gracias a estos equipos”.

La estrategia apunta a que, ante episodios críticos, el primer contacto con el sistema llegue en minutos, especialmente en zonas de alta circulación.

El plan de fin de año se apoya también en lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando las guardias registraron un movimiento masivo.

“En base a lo que vivimos el fin de semana pasado, pudimos visualizar que hemos atendido más de 17.000 personas por guardia, de las cuales el 70 a 80% eran cuadros respiratorios o gastrointestinales. En cuanto a la situación de siniestros viales podemos decir que no hubo un aumento significativo con respecto a cualquier otro fin de semana, por eso este fin de semana largo le queremos dar tranquilidad a los tucumanos, por pedido expreso del gobernador Osvaldo Jaldo, de que reforzamos las guardias para que cualquiera que lo necesite, ante algún problema de salud, tenga disponible una respuesta”.

En paralelo, se refuerza la articulación con el Programa de Emergencia Cardiovascular y la asistencia de cuadros traumatológicos, con especial atención a los incidentes de tránsito.

Como muestra del funcionamiento en red, se mencionó un caso reciente en Trancas: un paciente de 38 años consultó por dolor de pecho, fue diagnosticado con infarto y se activó la conexión con el Hospital Virtual.

“El paciente recibió un medicamento que actúa desarmando el coágulo que está obstruyendo una arteria coronaria. Instantáneamente disminuyó el dolor y el electrocardiograma mejoró. Hoy el paciente está recuperándose, al día siguiente se le realizó un cateterismo con la colocación de un stent, lo cual habla de la posibilidad de atención que tiene Tucumán, con 11 nodos en la provincia y un Programa de Emergencia Cardiovascular de excelencia”.

Además, se ratificó el plan verano con refuerzos en localidades donde crece la población en esta época: “Tenemos un plan verano que todos los años reforzamos en las localidades donde aumenta la población en forma significativa -El Cadillal, Raco, El Mollar, Tafí del Valle- tanto en las guardias, como en los servicios de ambulancia”.

Vacunación: fiebre amarilla, dengue y calendario

El operativo incluye también un componente preventivo con vacunación, en un período donde aumentan los viajes: “Seguramente en febrero o marzo tendremos la vacuna del 2026. Este sábado, a pesar de que es un feriado largo, vamos a vacunar en el Vacunatorio de la Familia contra el dengue y también con vacunas del calendario, entre las que estamos priorizando la cobertura contra sarampión”.

Se informó además que se aplicaron alrededor de 400 dosis contra la fiebre amarilla, especialmente para quienes viajan a zonas de riesgo.

En el tramo final, el ministro insistió en evitar excesos y reducir riesgos al volante.

“Fin de año es un tiempo de reflexión, de balance, de agradecer por estar vivos, sanos, en familia y también es un tiempo de cuidados, de evitar excesos que traen complicaciones. Si van a manejar respeten las reglas de tránsito y no consuman alcohol, para que no tengamos una silla vacía que lamentar por un siniestro vial".

“El Hospital Virtual va a estar funcionando como una estrategia muy importante del Sistema de Salud con Telepsicología que funciona las 24 horas, igual que Teleobstetricia y Telenfermería”.

Además, recordó la línea 135, destinada a la atención de emergencias psicológicas, y agradeció el trabajo del personal de salud y el acompañamiento de los medios en la difusión de información sanitaria.