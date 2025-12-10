Medina Ruiz advirtió por sarampión y pidió sostener coberturas de vacunas

Con la confirmación de un caso de sarampión en Entre Ríos, el sistema sanitario de Tucumán volvió a poner el foco en la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, en la vacunación como barrera clave para evitar brotes.

El tema fue central en una nueva sala de situación encabezada por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto al equipo de vigilancia y autoridades sanitarias.

Dengue

Durante el encuentro, Medina Ruiz informó un dato que el área sanitaria considera alentador: la provincia acumula más de 24 semanas sin registrar casos de dengue. Sin embargo, advirtió que el mapa nacional sigue mostrando circulación en diferentes jurisdicciones, incluso con notificaciones sin antecedentes de viaje.

En ese sentido, señaló: “En la región y en otras provincias, incluso en Buenos Aires, se detectaron casos autóctonos. Esto significa que el virus está circulando en la Argentina”.

Respiratorias

Al repasar el comportamiento de las enfermedades respiratorias, el responsable de la cartera sanitaria indicó que COVID, gripe y bronquiolitis se mantienen estables en niveles bajos, con seguimiento permanente: “una meseta baja, con pocos casos y una situación controlada desde el punto de vista epidemiológico”.

Sarampión

Uno de los ejes de la sala de situación fue la alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación tras confirmarse un caso de sarampión en Entre Ríos: un niño de 2 años residente en Santa Elena, sin antecedentes de viaje, lo que se interpreta como evidencia de circulación viral.

“Es muy importante acudir a los nodos de vacunación. En distintos países —como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Bolivia— se registran numerosos casos justamente porque una parte de la población no se vacuna”.

Vacunas

El titular de la cartera sanitaria recordó que el sarampión es altamente contagioso y que la prevención efectiva se sostiene con el esquema de vacunación. En ese punto, valoró el compromiso social en la provincia y alertó sobre los riesgos cuando aparecen bolsones de baja cobertura.

“En Tucumán tenemos padres y madres que llevan a sus hijos a vacunar. Eso nos da tranquilidad. Pero cuando existen grupos que no se vacunan, se generan riesgos de brotes epidémicos, ya sea de sarampión, varicela, tos convulsa o cualquier enfermedad prevenible por vacunas”.

Con el fin de año como escenario de mayor movilidad, Tucumán reforzó el monitoreo epidemiológico.

Hospital Eva Perón

Además del repaso epidemiológico, directivos del Hospital Eva Perón presentaron un balance de gestión correspondiente a 2023, 2024 y 2025. En este contexto, Medina Ruiz destacó el informe y puso en valor el crecimiento del establecimiento.

“Fue una presentación impecable, con un crecimiento en complejidad y en prestaciones. Se destacó, por ejemplo, el aumento de cirugías gracias a la ampliación de la actividad vespertina, lo que permitió dar respuesta a la demanda del área este y asumir procedimientos de mayor complejidad”.

Recomendación

Desde la conducción sanitaria se indicó que las enfermedades respiratorias bajo vigilancia muestran un comportamiento esperado para esta época del año, mientras se mantiene la recomendación de sostener el esquema de vacunación actualizado en todas las etapas de la vida.