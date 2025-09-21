Leales fue el punto de partida del plan “Nuevo Amanecer” contra las adicciones

La comuna de Santa Rosa de Leales se convirtió este viernes en escenario del lanzamiento del plan estratégico “Nuevo Amanecer”, una política pública que el Gobierno de Tucumán, encabezado por el contador Osvaldo Jaldo, impulsa a través del Ministerio de Salud Pública para enfrentar las adicciones con un abordaje integral.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, y la subsecretaria Cristina Majul, junto a referentes de la comunidad, autoridades educativas, religiosas y de seguridad.

“El plan estratégico intenta combatir el tema de las adicciones de manera integral, desde la prevención y la promoción de la salud, fortaleciendo valores y el rol de la familia. Al mismo tiempo, acompañaremos a quienes ya atraviesan esta problemática para ayudarlos a salir adelante”, expresó Medina Ruiz, quien subrayó que los equipos territoriales recorrerán las localidades para trabajar en conjunto con escuelas, policía, iglesias y organizaciones sociales.

El ministro reconoció que “no existe una receta universal para enfrentar las adicciones, pero creemos que con este plan, que articula el esfuerzo local con el provincial, podemos reducir el ingreso al consumo problemático y brindar apoyo a quienes lo necesiten”.

Por su parte, el director provincial de Adicciones, Juan Celaya Conti, destacó el alcance de la estrategia: “Este es un mega emprendimiento de nuestro gobierno provincial a través del Ministerio de Salud. Es una política pública que busca llegar a la comunidad con un abordaje territorial y novedoso, para disminuir la demanda de sustancias psicoactivas. Promovemos alternativas como el deporte, la danza y distintos proyectos de vida para la juventud, en lugar del consumo problemático”.

El comisionado comunal de Santa Rosa de Leales, Ramón Monje Nieva, remarcó la importancia de que la presentación se realizara en su localidad: “Hoy se han reunido todas las instituciones de Leales en torno a este programa integral. Vivimos un contexto difícil en el país y la visita del ministro de Salud marca un hecho muy positivo para nuestra comunidad”.

En su intervención, Medina Ruiz reconoció especialmente el rol de Cristina Majul, a quien calificó como la impulsora del programa, junto al equipo de gestión y los profesionales que recorrerán el territorio.

Con el lanzamiento de “Nuevo Amanecer”, Tucumán pone en marcha una estrategia inédita en salud mental y adicciones, que combina prevención, contención y recuperación, con el objetivo de disminuir tanto la demanda como la oferta de drogas, apostando a un trabajo conjunto con las comunidades.