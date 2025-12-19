Las evacuaciones aéreas continúan garantizando atención especializada

Salud

Un vuelo coordinado por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán permitió derivar a un adulto mayor a Buenos Aires para estudios y, en el regreso, trasladar a un adolescente tras un trasplante renal y a una niña que fue evaluada en el Hospital Garrahan.

Sol Alvarez Natale

19 de diciembre de 2025,

Puente aéreo sanitario: estudios en CABA y retornos médicos de alta complejidad a Tucumán.

Un operativo MEDEVAC concretado durante la mañana permitió realizar traslados sanitarios de alta complejidad y reforzó el esquema de derivaciones aéreas que impulsa el Ministerio de Salud Pública de Tucumán para garantizar acceso oportuno a atención especializada, tanto dentro como fuera de la provincia.

La coordinación se enmarca en la política sanitaria que conduce el doctor Luis Medina Ruiz, que apunta a sostener una respuesta rápida cuando se requieren prestaciones que exceden la capacidad de resolución local.

Traslado

El primer vuelo correspondió a la derivación de un adulto mayor hacia un centro hospitalario de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de realizar estudios específicos y definir la conducta terapéutica.

Según el parte, el paciente presentaba diagnóstico de dolor lumbar paravertebral crónico reagudizado bilateral, con claudicación de la marcha, y viajó acompañado por su hijo.

Regresos

En el vuelo de retorno, la aeronave trasladó a un adolescente de 15 años que recibió el alta médica del Hospital Garrahan luego de haber sido sometido a un trasplante renal.

En el mismo regreso, volvió a Tucumán una paciente de 5 años junto a su madre, quien había sido derivada al Hospital Garrahan desde el Hospital del Niño Jesús para evaluación quirúrgica por diagnóstico de fisura de paladar bilateral y asimetría facial.

Equipo sanitario

La doctora Patricia Villagra, médica aeroevacuadora, asistida por el enfermero Mario Filomeno, informó que el paciente adulto mayor arribó en condiciones clínicas estables y hemodinámicamente compensado, al igual que los pacientes pediátricos trasladados.

Seguridad en vuelo

El operativo aéreo estuvo a cargo del comandante Efrain Leccese, junto al copiloto Eduardo Pastor, quienes garantizaron un traslado seguro y eficiente en ambas etapas del vuelo.

Articulación

Desde el Ministerio de Salud Pública de Tucumán remarcaron que estas acciones priorizan la articulación interinstitucional y la atención integral de pacientes que requieren prestaciones de alta complejidad, consolidando un esquema de asistencia que busca dar respuestas concretas ante situaciones críticas.

