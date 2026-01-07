“La salud más cerca” suma cobertura en El Cadillal durante la temporada

El verano cambia el ritmo en El Cadillal: llegan más visitantes, se multiplican las actividades al aire libre y también crecen las demandas de atención rápida ante malestares, golpes de calor o controles básicos.

En ese escenario, el sistema de salud provincial instaló un tráiler sanitario en la villa turística para acercar prestaciones de enfermería y garantizar una guardia activa las 24 horas durante los días de mayor movimiento.

El dispositivo funciona del 2 al 11 de enero y apunta a resolver, en el lugar, consultas frecuentes y controles de rutina: presión arterial, glucosa, signos vitales, temperatura y curaciones. La propuesta se integra al Plan Verano “La salud más cerca”, pensado para reforzar la atención en puntos estratégicos cuando la temporada estival incrementa la circulación de gente.

Además del abordaje inmediato, el tráiler opera como un puente con el resto de la red sanitaria. Si la situación lo requiere, el equipo coordina derivaciones al CAPS y utiliza el sistema de telemedicina para consultar al Hospital Virtual, con el objetivo de sumar evaluación médica y definir conductas sin demoras innecesarias.

Desde el CAPS local, la enfermera Jesica Cappovila explicó que el trabajo se sostiene con un esquema de rotación junto al agente sanitario y otras integrantes del equipo, Milagro Ruiz y Vanessa Coronel, para cubrir la demanda diaria y asegurar respuesta continua.

Con esta posta sanitaria, El Cadillal suma un respaldo clave para residentes y turistas: un punto de atención cercano para prevenir, controlar y actuar a tiempo, especialmente en jornadas de calor y alta concurrencia.