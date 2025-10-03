“La Salud Más Cerca” llevó atención integral al Barrio Giachino

El programa La Salud Más Cerca, impulsado por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, volvió a desplegarse en el Barrio Giachino, garantizando una atención de calidad a cientos de vecinos. El operativo incluyó odontología, ecografías, oftalmología, medicina clínica y pediatría, además de un registro sanitario casa por casa.

Las unidades móviles de la Mujer, la Embarazada, Enfermedades Crónicas, La Salud va a la Escuela y el operativo Tucumán Mascotas se sumaron a la jornada, asegurando una cobertura integral.

Un Estado que se acerca a los barrios

La doctora Herminia Medina, directora del Área Operativa Sudeste, destacó: “Estamos una vez más recibiendo al equipo y acercándonos a nuestros barrios para brindar atención de salud más próxima a los domicilios. Tuvimos una concurrencia muy importante todos los días, con un requerimiento de odontología, ecografía y oftalmología, principalmente. También colaboramos con médicos clínicos, pediatras y odontólogos para dar respuesta a la población”.

La profesional explicó que la estrategia se complementa con los CAPS de la zona: “Por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Luis Medina Ruiz nos acercamos a la comunidad porque hay pacientes que no pueden concurrir temprano a los centros de salud, ya sea por trabajo o por el cuidado de sus hijos pequeños”.

Relevamiento y consejería comunitaria

Desde el terreno, Myriam Vera, agente sociosanitaria del CAPS El Salvador, contó la experiencia: “Un grupo fue casa por casa a realizar un censo poblacional y registro de datos, patologías, embarazadas, niños, vacunas y programas vigentes. Cuando el tráiler se retire, derivaremos a cada paciente al centro de salud más cercano”.

La referente también trabajó en prevención de dengue: “Tengo mi stand con una maqueta para mostrar cómo eliminar criaderos de mosquitos y promover hábitos saludables”.

El operativo incluyó controles de embarazo, atención pediátrica, odontología, asistencia en el puerperio y entrega de anteojos a quienes no cuentan con obra social. Incluso se gestionaron certificados con apoyo de la Policía.