“La Salud más cerca”: cinco tráilers atenderán en Plaza San Miguel

Del 15 al 19 de septiembre, de 9 a 13 horas, la Plaza San Miguel será escenario de un amplio operativo de salud, con la presencia de los móviles sanitarios del programa “La Salud más cerca”.

Bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y las gestiones del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, las unidades móviles de la Mujer, la Embarazada, Enfermedades Crónicas, La Salud va a la Escuela y el operativo Tucumán Mascotas ofrecerán atención gratuita a la comunidad en la intersección de calles Cabrera y Charcas.

El objetivo es acercar los servicios sanitarios a los vecinos, mejorar la accesibilidad, detectar enfermedades de manera precoz y garantizar controles médicos generales.

En total se dispondrán cinco tráilers con múltiples prestaciones: laboratorio, oftalmología, ginecología, obstetricia, ecografías, fonoaudiología, nutrición, psicología, pediatría, odontología y servicio social, entre otros.

El operativo también incluirá mamografías, Papanicolaou, ecografías mamarias e implantes anticonceptivos, además de castraciones de mascotas y controles para la detección de diabetes e hipertensión.

Las mamografías están destinadas a mujeres de entre 40 y 70 años, aunque se realizan desde los 35 en casos con antecedentes familiares de cáncer de mama. Las ecografías mamarias se aplican en menores de 40, los PAP hasta los 64 años, y la colocación de implantes anticonceptivos se ofrece a mujeres de entre 13 y 24 años.