La parálisis cerebral, en agenda legislativa

La Comisión de Asuntos de las Organizaciones No Gubernamentales de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Hugo Ledesma, se reunió para tratar proyectos de relevancia social y cultural.

En el encuentro, se emitió dictamen favorable a diversas iniciativas que ahora pasarán a Labor Parlamentaria para su tratamiento en el Recinto.

Uno de los principales proyectos establece la “Semana de Concientización y Capacitación sobre la Parálisis Cerebral”, que se celebrará anualmente durante la primera semana de octubre. El 6 de octubre quedaría fijado como el Día Provincial de la Parálisis Cerebral, si la iniciativa obtiene sanción definitiva.

En este marco, se reconoció la labor de la Asociación Protectora al Paralítico Cerebral (A.P.P.A.C.E.T.), institución tucumana que impulsa la propuesta y que desde hace años trabaja en la defensa y el acompañamiento de las personas con esta condición.

Otros proyectos tratados

Durante la reunión también se avanzó en la creación de una base de datos de asociaciones civiles y fundaciones, que estará disponible en el sitio web oficial de la Legislatura. El objetivo es facilitar la articulación institucional y el trabajo conjunto en futuras iniciativas comunitarias.

Además, se aprobó el proyecto que busca declarar de interés legislativo la trayectoria institucional, cultural y social de la Sociedad Sirio Libanesa de Tucumán, en el marco de su centenario.

Consenso político

Del encuentro participaron los legisladores Eduardo Verón Guerra, Sara Lazarte y José Seleme, quienes acompañaron por unanimidad los dictámenes.

En la oportunidad, Ledesma subrayó: “Todos los temas tratados en comisión fueron aprobados por unanimidad y elevados a Labor Parlamentaria para su tratamiento posterior”.