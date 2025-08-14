Salud

La Legislatura reconoció los 70 años de la Asociación Rh Negativo

Autoridades provinciales destacaron su aporte solidario para garantizar sangre segura en situaciones críticas.

Sol Alvarez Natale

14 de agosto de 2025,

La Asociación de Personas Rh Negativo celebró su aniversario con un acto en el Banco Central de Sangre.

La Legislatura de Tucumán rindió homenaje a la Asociación de Personas Rh Negativo, que cumplió 70 años de trabajo solidario en la provincia. El acto se realizó en el Banco Central de Sangre, sobre avenida Mitre 236, y estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, junto al legislador José Cano, impulsor del reconocimiento, y el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Gabriel Yedlin.

Participaron también el legislador Hugo Ledesma, la directora del Banco Central de Sangre, doctora Felicitas Agothe, y la presidenta de la Asociación, bioquímica María Lucrecia Pacios.

Fundada en 1955 por iniciativa de la Dirección Provincial de Hemoterapia, la Asociación nuclea a personas con factor Rh negativo, una condición presente en un reducido porcentaje de la población y que requiere una red de coordinación especial para garantizar sangre segura en urgencias, conflictos feto-maternos y casos pediátricos.

Declaraciones destacadas

El legislador Cano expresó: “No debe haber mayor acto de amor que una persona sana colabore con quien necesita una transfusión. La Asociación de Personas Rh Negativo de Tucumán tiene 70 años de trabajo solidario y organizado, garantizando sangre segura para situaciones críticas. Este reconocimiento que impulsamos desde la Legislatura busca visibilizar su tarea y concientizar sobre la importancia de donar de manera voluntaria, habitual y no esperar a una emergencia para hacerlo.”

Por su parte, Yedlin remarcó: “Todos podemos y debemos donar sangre. Hacerlo de manera voluntaria y periódica no solo salva vidas en situaciones de urgencia, sino que también permite registrarnos como donantes de médula ósea, ampliando las posibilidades de ayudar a quienes lo necesitan. La Asociación Rh Negativo cumple un rol fundamental y merece que más tucumanos conozcan su trabajo y se sumen a esta causa solidaria.”

La presidenta de la entidad agradeció el reconocimiento e instó a “ponerse en el lugar del prójimo”.

“En cualquier momento cualquiera de nosotros o de nuestras familias puede necesitar una transfusión, y no siempre los familiares pueden donar. Por eso es fundamental que haya donantes voluntarios y comprometidos, enfatizó Pacios.

En tanto, la directora del Banco, doctora Agothe, destacó: “Que las autoridades nos visiten es una gran oportunidad para difundir la importancia de la donación voluntaria. Es un acto que lleva solo unos minutos y puede salvar muchas vidas.”

Las extracciones se realizan de lunes a viernes, de 7 a 12, en el Banco Central de Sangre, así como en postas hospitalarias en el Padilla, Néstor Kirchner, Maternidad, Eva Perón, y en el sur provincial, en el Hospital de Concepción.

