Jóvenes tucumanos participaron de una jornada sobre salud mental y bienestar

El Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, participó en una jornada de prevención y promoción de la salud mental destinada a jóvenes tucumanos.

La actividad, organizada por la Secretaría de la Juventud con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, se llevó a cabo en el Complejo Belgrano.

Durante el encuentro, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones instaló un stand con el objetivo de difundir los servicios presenciales y virtuales disponibles, así como también visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental en la vida cotidiana. La propuesta acercó información, herramientas de apoyo y espacios de escucha para los participantes.

La jornada reforzó el trabajo conjunto del Gobierno provincial en materia de prevención, promoción y acceso a la atención en salud mental, priorizando el bienestar de la comunidad y, en particular, de las juventudes.