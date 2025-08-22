Jóvenes especialistas se incorporan a la salud pública

El Hospital del Niño Jesús se vistió de fiesta al celebrar el egreso de médicos y profesionales de distintas especialidades que culminaron con éxito su residencia y se incorporan al sistema de salud de la provincia.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, quien expresó su satisfacción por el logro alcanzado por los jóvenes especialistas: “Hoy es un día de alegría porque 20 profesionales finalizan una etapa de intensa preparación que comenzó muchos años atrás, desde la escuela primaria, la universidad y luego los años de residencia. Estos colegas son el recurso humano mejor formado que se suma al sistema de salud de la provincia para garantizar la mejor atención a la comunidad”.

“Esto es posible gracias al fuerte respaldo del gobierno provincial, conducido por el gobernador contador Osvaldo Jaldo, que invierte en equipamiento, infraestructura y capacitación continua”.

La jornada estuvo marcada por la presencia de familiares, docentes y compañeros de los egresados, que compartieron la emoción del momento. Las autoridades hospitalarias también destacaron el esfuerzo realizado.

La directora del Hospital del Niño Jesús, doctora Inés Gramajo, remarcó: “Es un día de fiesta porque nuestros residentes se despiden de esta etapa para incorporarse como profesionales valiosos al sistema de salud. Fueron años de mucho esfuerzo y dedicación que hoy se ven coronados con esta celebración”.

“Agradecemos al ministro Luis Medina Ruiz, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Capacitación y Formación por acompañar este proceso”.

Con la incorporación de profesionales en pediatría, enfermería, bioquímica y otras especialidades, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán refuerza su compromiso de fortalecer el sistema sanitario provincial. La prioridad es garantizar calidad de atención y formación continua del recurso humano, pilares que permiten sostener y ampliar los servicios destinados a la comunidad.