Innovación en salud: Tucumán refuerza su cooperación con Pfizer

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recibió en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes a una delegación internacional de profesionales del laboratorio Pfizer, en el marco del trabajo conjunto que la provincia impulsa en investigación y desarrollo de vacunas para embarazadas y niños.

El encuentro, que contó también con la participación del director de la Maternidad, permitió compartir experiencias sobre los avances científicos en inmunización. Posteriormente, la comitiva recorrió el Vacunatorio de la Familia, donde fueron recibidos por el doctor Miguel Ferre Contreras y el equipo de salud.

La especialista Alejandra Gurtman, responsable del programa de desarrollo clínico de vacunas en Pfizer, destacó la importancia de la articulación con Tucumán: “La vacunación maternal es clave porque permite a la madre transmitir anticuerpos al bebé a través de la placenta. Nuestra vacuna contra el virus respiratorio sincicial demostró en estudios clínicos una eficacia cercana al 80% en la reducción de casos graves en los primeros seis meses de vida, y en Argentina confirmamos que estos resultados se replican en la práctica real”.

Además, adelantó que la compañía inició un nuevo ensayo clínico para una vacuna destinada a prevenir la enfermedad por estreptococo del grupo B, una de las principales causas de meningitis en recién nacidos. “Argentina, y en particular Tucumán, han sido fundamentales en la colaboración científica, con investigadores de gran trayectoria que nos han permitido avanzar en distintos proyectos”, subrayó.

La delegación de Pfizer, integrada por referentes internacionales en investigación clínica, visitó además instituciones públicas y privadas de la provincia, consolidando un hito para la cooperación en salud y ciencia.

De esta manera, el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, reafirma a Tucumán como un referente nacional e internacional en innovación, investigación y compromiso con el cuidado integral de la madre y el niño.