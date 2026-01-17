Ingreso escolar: cuatro vacunas clave para reforzar defensas en la infancia

En la antesala del inicio de clases, el sistema de salud volvió a poner el foco en una herramienta concreta y decisiva: las vacunas. La epidemióloga Natalia Fernández, del Hospital del Niño Jesús, remarcó que completar el calendario obligatorio en la infancia —en especial a los 5 años— es clave para prevenir infecciones que pueden ser graves y, en algunos casos, potencialmente mortales.

Fernández: “La vacunación permite proteger a los niños frente a múltiples enfermedades bacterianas y virales. Es fundamental completar el calendario de vacunación, ya que cada dosis cumple un rol específico y progresivo en la generación de defensas”.

Qué vacunas corresponden al ingreso escolar

En el control de ingreso escolar, los niños y niñas de 5 años deben recibir cuatro vacunas: triple viral, triple bacteriana, varicela y poliomielitis (Salk). Algunas son segundas dosis y otras refuerzos de aplicaciones realizadas en los primeros años de vida, con el objetivo de consolidar la protección antes de la etapa escolar.

Cambio progresivo en la triple viral desde 2026

Fernández también detalló una modificación que comenzará a implementarse desde el 1 de enero de 2026 en el esquema de la triple viral:

Nacidos a partir del 1 de julio de 2024 : recibirán la segunda dosis entre los 15 y 18 meses .

Nacidos hasta el 30 de junio de 2024: mantendrán la segunda dosis a los 5 años, dentro del esquema de ingreso escolar.

El cambio será progresivo hasta que la segunda dosis quede incorporada de manera definitiva a los primeros meses de vida.

Horarios del vacunatorio

El vacunatorio del Hospital del Niño Jesús atiende de lunes a viernes, de 8 a 17, en horario corrido, con acceso libre para iniciar o completar esquemas.